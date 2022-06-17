Tavşanlı’nın meşhur lezzeti tescillendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait güveç, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

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Yapılan değerlendirmeler sonucu Tavşanlı güveci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

Güveç ustası Veli Yalçınkaya, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan yapılan Tavşanlı’daki güvecin özellikle de erkeç (Erkek keçi) etinden yapılanların benzerlerinden farklı ve daha çok tercih edildiğini söyledi.

Yalçınkaya, “Çok mutlu olduk, herkese teşekkür ederiz. Bizi daha çok şevk etti bu işi yapmaya” dedi.

Turgut Benli isimli vatandaş ise “Her Tavşanlı’ya gidip de güveç yediğimizde tadı damağımızda kalıyor. Tavşanlı güveç etinin coğrafi etiket almasının Tavşanlı gastronomi turizmine de çok katkısı olacağını düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)

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