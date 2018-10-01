Tavuk kokoreç tarifi: Evde tavuklu kokoreç nasıl yapılır? İşte püf noktası…

Normal kokoreç kadar koku bırakmayan tavuk kokoreçi evde kolayca yapmak mümkün. Haberimizde yer alan tarif ile bol baharatlı tavuk kokoreç nasıl yapılır sizlerle paylaşıyoruz. İşte tavuklu kokoreç tarifi...

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Srebzeli ve bahratlı tavuk kokoreç hem yapımı kolay olmasından dolayı ara öğün olrak tercih edilebilir. İster yarım ekmek arası, ister pilav yanında isterseniz de tavuklu kokoreçi dürüm olarak tüketebilirsiniz. Tavuk kokoreç tarifi ve püf noktası haberimizin devamında.

TAVUK KOKOREÇ TARİFİ

Malzemeler;

– 3 adet tavuk kalça (but)

– 2 adet domates

– 4 adet sivri biber

– 2 diş sarımsak

– Ayçiçek yağı

– Kimyon, pul biber, kekik, tuz, karabiber

TAVUK KOKOREÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle malzemeleri incecik doğrayarak işe başlayın. Tavukları, sivri biber ve domatesleri ince ince kıyın. Tavayı ocağa alın ve bir miktar sıvıyağ ilave ederek ısıtın.Daha sonra evvela tavukları atarak sotelemeye başlayın.

Tavuklar bir nebze olsun renk değiştirdikten sonra biberleri ve sarımsağı ilave edin. Biberler de yumuşamaya başlayınca minik domatesleri tavaya atın. Malzemeyi bir güzel harmanlayarak kavurmaya devam edin. Domatesler de bu lezzet şölenine dahil olup piştikten sonra tuz ve diğer baharatları ekleyin. Baharatların miktarını kendi damak zevkinize göre az çok ya da kararında ilave edebilirsiniz.