Tavuk sote tarifi: Tavuk sote nasıl yapılır?

Tavuk yemeklerinin en sevileni ve en pratiği olan tavuk sote çeşitli şekillerde yapılabilir. Mantarlı, sebzeli, salçalı dilediğiniz gibi yapabileceğiniz tavuk sote ile harika bir menü oluşturabilirsiniz. Yanında mis gibi pilav ve cacıkla sunduğunuzda harika bir yemek olan tavuk sote için buyurun tarifimize…

Tüm günün yorgunluğunu nefis bir yemekle atmak istiyor fakat çok uğraştıracak bir tarif hazırlamak istemiyorsanız tavuk sote tam da size göre bir yemek. Yumuşacık tavuk parçalarını dilerseniz sebzelerle dilerseniz de mantarlarla birleştirerek daha da renkli hale getirebilirsiniz. Biz bugün size biber ve domates kattığımız en klasik tavuk soteyi anlatacağız ve eminiz yedikten sonra tadı damağınızda kalacak. İşte tavuk sote malzemeleri ve tarifi…

TAVUK SOTE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-2 kaşık sıvı yağ

-½ kg kuşbaşı tavuk göğsü

-1 tane soğan

-1 tane yeşil biber

-1 kapya biberi

-1 tane domates

-Tuz

-Karabiber

-Pul biber

-Kuru nane

TAVUK SOTE TARİFİ

Öncelikle yanmaz bir tavanın içine zeytinyağını alın ve üzerine tavuklarınızı koyun. Yüksek ateşte sotelemeye başlayın. Pişen tavukların üzerine ince ince doğradığınız soğanları alın ve karıştırın. Yeşil biber ve kaypa biberini de doğrayıp üzerine koyduktan sonra pişirmeye devam edin. Doğradığınız domatesleri de ekleyin. Sulanan yemeğiniz biraz suyunu çekince baharatlarını da ekleyin. İyice karıştırın. Yaklaşık 15 dakika arada karıştırarak pişirin. Piştikten sonra sıcak servis edin.

Afiyet olsun.