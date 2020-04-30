Tavuk suyu çorbası tarifi: En kolay terbiyeli tavuk suyu çorba yapılışı…

Lezzetli tavuk suyu çorbası birçok kişinin vazgeçilmezi arasında. Hem şifa niyetine hem de kolay yapılışı sayesinde sıkça tercih edilen terbiyeli tavuk suyu çorbanın nasıl yapıldığını yazımızdan takip edebilirsiniz. Peki tavuk suyu çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte en kolay tavuk suyu çorba tarifi...

Genellikle soğuk havalarda daha fazla tüketilse de tüm mevsimlerde tüketilen ve mutfaklarda sıkça rastladığımız tavuk suyu çorbası yapılışını yazımızda sizler için derledik. En kolay şekilde evde terbiyeli tavuk suyu çorbası yapmak isteyenler haberimizden gerekli malzemelerin listesine ulaşabilir ve tavuk suyu çorba tarifi ile çorbalarını hazırlayabilirler. İşte en lezzetli tavuk suyu çorbası yapılışı…

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI MALZEMELERİ

Çorba için;

1 kalçalı tavuk budu

1 defne yaprağı

½ bardak şehriye

2 lt su

Tuz

Nane

Terbiyesi için;

1 bardak yoğurt

2 bardak un

1 yumurta sarısı

½ limon

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle büyük bir tencerenin içinde 2 litre su ile birlikte tavuğu haşlayın. Haşlanırken içine defne yaprağını ve tuzunu da atın. Çorba pişerken bir taraftan terbiyesini hazırlayabilirsiniz. 1 bardak yoğurt ile unu bir kabın içinde karıştırın. Üzerine yumurta sarısını da ekledikten sonra karışımda hiç pürüz kalmayana dek çırpın. Üzerine tuzunu ve limon suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Tavuk piştikten sonra içinden defne yaprağını alın. Tavukları da ince ince didikleyin. Haşlama suyundan bir kepçe alarak terbiyenin içine koyun. Daha sonra tüm terbiye karışımını komple tavuk suyunun içine dökün ve hızla karıştırın.

Üzerine şehriyeleri de ilave ettikten sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika sonra ocaktan alabilirsiniz. Nane ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.