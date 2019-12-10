Tavuklu nohutlu pilav tarifi… Tavuklu nohutlu pilav püf noktaları nelerdir?

Büyük küçük herkesin bayılarak yediği ve sokak lezzetleri arasında sayılabilen tavuklu nohutlu pilav artık mutfağınıza konuk olmak için geldi. Her öğün her an yenebilecek bir yemek olan tavuklu nohutlu pilav ev halkınıza ya da yemeği gelecek olan misafirlerinize rahatlıkla yapabileceğiniz bir lezzet. İşte tavuklu nohutlu pilav malzemeleri ve püf noktaları ile yapılışı…

İster iş çıkışı atıştırmalık olarak, ister gece yarısı kazınan karnınızı bastırmak için öğün fark etmeksizin yenebilecek lezzetlerden biri olan tavuklu nohutlu pilav en sevilen sokak lezzetlerinden biridir. Peki, bu muhteşem sokak lezzetini evinizde sevdiklerinize yapmak ister misiniz? Günün her anında afiyetle tüketebileceğiniz tavuklu nohutlu pilavın püf noktaları ve ayrıntılı tarifini öğrenmek için buyurun…

Tavuklu nohutlu pilav malzemeleri

-1 bardak haşlanmış nohut

-2 bardak pilavlık pirinç

-3 bardak tavuk suyu

-2 tavuk göğsü

-Tuz

-Sıvı yağ

Tavuklu nohutlu pilav yapılışı

Tavuk göğüslerini tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su koyup haşlayın. Ardından geniş bir tencerede pirinçleri kavurun. Üzerine 3 bardak tavuk suyu koyun. Üzerine tuzunu koyduktan sonra kapağını çok az aralık kalacak şekilde kapatın. Suyunu çekince ince ince didiklediğiniz tavukları ve haşladığınız nohutları ekleyin. Kapağını tamamen kapatın ve 20 dakika kadar dinlendirin.

Afiyet olsun.

Tavuklu nohutlu pilav püf noktası

Tane tane bir pilav elde etmek istiyorsanız pirinçleri saydam bir hale gelene kadar kavurmaya devam edin. Suyunu çeken pilavı mutlaka dinlenmeye bırakmalısınız. Tavukları suyunu çekmeden önce atarsanız aromasını daha iyi verir.