Tavuklu nohutlu pilav tarifi… Tavuklu nohutlu pilav püf noktaları nelerdir?

Büyük küçük herkesin bayılarak yediği ve sokak lezzetleri arasında sayılabilen tavuklu nohutlu pilav artık mutfağınıza konuk olmak için geldi. Her öğün her an yenebilecek bir yemek olan tavuklu nohutlu pilav ev halkınıza ya da yemeği gelecek olan misafirlerinize rahatlıkla yapabileceğiniz bir lezzet. İşte tavuklu nohutlu pilav malzemeleri ve püf noktaları ile yapılışı…