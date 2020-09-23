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Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi
Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi
Noodle, Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Tavuklu ve sebzeli noodle, hem lezzetli hem de pratik olması nedeniyle de Türk mutfağında oldukça sık yapılıyor. İşte sevdikleriniz için yapacağınız tavuklu ve sebzeli noodle tarifi...
Gurme 23 Eylül 2020 - 16:19

TAVUKLU VE SEBZELİ NOODLE MALZEMELER

150 gr. tavuk göğsü
1 adet havuç
2 adet sarımsak
1 paket noodle
1 çay kaşığı tuz
2 çorba kaşığı soya sosu

TAVUKLU VE SEBZELİ NOODLE TARİFİ

İlk önce bir tencerede su kaynatıyoruz. Şu kaynayınca noodleları haşlamaya bırakıyoruz.

Başka bir tavaya yağımızı ilave ediyoruz ve ocağın altını yakıyoruz. Havuçları jülyen doğruyoruz.

Tavamız ısındıktan sonra içine havuçları ve sarımsağı ekleyip soteliyoruz.

Daha sonra küp küp doğradığımız tavukları da içine atıyoruz.

Soya sosunu da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri pişen noodle ile birleştirip, servis ediyoruz.

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