Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi
TAVUKLU VE SEBZELİ NOODLE MALZEMELER
150 gr. tavuk göğsü
1 adet havuç
2 adet sarımsak
1 paket noodle
1 çay kaşığı tuz
2 çorba kaşığı soya sosu
TAVUKLU VE SEBZELİ NOODLE TARİFİ
İlk önce bir tencerede su kaynatıyoruz. Şu kaynayınca noodleları haşlamaya bırakıyoruz.
Başka bir tavaya yağımızı ilave ediyoruz ve ocağın altını yakıyoruz. Havuçları jülyen doğruyoruz.
Tavamız ısındıktan sonra içine havuçları ve sarımsağı ekleyip soteliyoruz.
Daha sonra küp küp doğradığımız tavukları da içine atıyoruz.
Soya sosunu da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri pişen noodle ile birleştirip, servis ediyoruz.