Tel şehriyeli salata tarifi! İşte pratik tel şehriyeli salata yapılışı…

Özellikle son dönemlerde gün tabaklarının vazgeçilmezi haline gelen tel şehriyeli salata hem pratik, hem bereketli, hem sağlıklı, hem lezzetli bir tarif. Beğenmemiz için birçok sebebimiz olan tel şehriyeli salata tam bir kurtarıcı. Siz de menünüze tel şehriyeli salata eklemek istiyorsanız hazırladığımız tarife mutlaka göz atın. İşte tel şehriyeli salata malzemeleri ve tarifi…

Yemeklerinizin yanında değişik ve lezzetli bir salata istiyorsanız ya da gün tabaklarınızda herkesin bayılarak yiyeceği bir salata istiyorsanız iste tam size göre bir tarifimiz var. Tel şehriyeli salata ile hem değişik hem lezzetli hem de oldukça doyurucu bir salata hazırlamış olacaksınız. Kolay yapımı ile de tercih sebebi olan tel şehriyeli salata için buyurun tarifimize. İşte tel şehriyeli salata malzemeleri ve ayrıntılı yapımı…

Tel şehriyeli salata malzemeleri

– 1,5 bardak şehriye

– 2 tane közlenmiş kırmızı biber

– 1 tane havuç

– 4-5 tane kornişon turşu

– 1 bardak haşlanmış bezelye

– Dereotu

– Maydanoz

– Zeytinyağı

– Limon suyu

– Tuz

Tel şehriyeli salata yapımı

Öncelikle yanmaz tavada ve çok az yağ ile birlikte şehriyeleri kavurun. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip pişmeye bırakın. Suyunu çekince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bezelyeleri haşlayın. Havucu rendeleyin. Turşuları, maydanozları, dereotunu ve közlediğiniz biberleri doğrayın.

Ardından hepsini bir kaba alın. Üzerine soğumuş şehriyeyi limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu ilave edip karıştıralım ve servis tabağına alalım.

Afiyet olsun.