Tel şehriyeli tavuk çorbası tarifi: Tel şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Soğuk hava kendini ufak ufak göstermeye başlamışken hastalıklarda kol gezmeye başladı. Tam da bu mevsimde şifa niyetine harika bir çorba tarifi hazırladık. Tel şehriyeli tavuk çorbası tarifi hem pratik hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı bir çorba. İşte Tel şehriyeli tavuk çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Yazın sıcak havasından çıkıp kendini serin bahar havasının içinde bulanlar hastalıkları da beraberinde getirdi. Nezle, grip gibi hastalıklar için iyi bir ortam sağlayan bu günlerde şifayı ilk olarak sıcacık çorbalarda arıyoruz. Bu nedenle size tüm kırgınlığınızı alacak, içinizi ısıtacak harika bir çorba tarifi hazırladık. Tel şehriyeli tavuk çorbası tarifi bol limon ve pul biberle birlikte tüketildiğinde tüm hastalıklarınıza derman olacak cinsten. İşte Tel şehriyeli tavuk çorbası için Gerekli olan malzeme listesi ve pratik yapımı…

Tel şehriyeli tavuk çorbası malzemeleri

– 2 tavuk but

– 5 bardak tavuk suyu

– 1 kaşık un

– 2 kaşık tereyağı

– 2 diş sarımsak

– 2 kaşık sıvı yağ

– 1 bardak tel şehriye

– Tuz

– Karabiber

– Pul biber

– Limon

Tel şehriyeli tavuk çorbası tarifi

Öncelikle tavuk butlarını 6 bardak su ile haşlayın. Derisi ve kemiği ile birlikte haşlarsanız suyuna tadını daha iyi verir. Daha sonra derisinden ve kemiğinden ayırarak didikleyin. Tavuk suyunun bir kısmı buharlaşabilir kalanı çorba için ayırın. Bir başka tencerede unu tereyağı ile birlikte kavurun. Üzerine tavuk suyunu, rendelediğiniz sarımsağı ve tavukları ilave edin. Kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan sonra şehriyeyi ve tuzunu atın. 15-20 dakika pişirin. Daha sonra nane, pul biber ve limon ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.