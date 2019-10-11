Tepsi kebabı tarifi (patatesli tepsi kebabı nasıl yapılır?)

Tepsi kebabı denince sizin de aklınıza çok meşakkatli ve zor bir yemek geliyorsa yanılıyorsunuz. Aslında lezzeti kadar pratikliği ile sık sık tercih edilen patatesli tepsi kebabı akşam yemeğinde bir ziyafet vermenize neden olacak. İşte patatesli tepsi kebabı için gerekli olan malzemeler ve ayrıntılı anlatımı ile tarifi…

Lezzetiyle damak tadınıza hitap ettiği kadar muhteşem görüntüsü ile de gözünüze hitap eden patatesli tepsi kebabı oldukça pratik ve kolay bir tarif. Sizi çok fazla yormadan hazırlanan en nadir kebaplardan biri olsa da elbette ki yapımı için tüm ayrıntıları bilmeniz gerekmektedir. İşte tam bu nedenle harika bir tarif hazırladık. Siz de patatesli tepsi kebabını en favori yemeğiniz yapmak istiyorsanız buyurun tepsi kebabı malzemeleri eve tarifine…

Patatesli tepsi kebabı malzemeleri

– ½ kg kıyma

– 1 sivri biber

– 2 tane patates

– 1 diş sarımsak

– 1 soğan

– 1 kapya biberi

– 1 domates

– Tuz

– Kırmızı biber

– Kekik

– Karabiber

Patatesli tepsi kebabı nasıl yapılır?

Öncelikle derin bir kabın içine kıymayı alın. Üzerine sarımsakları rendeleyin. Domates, biber ve soğanları da ince ince doğrayıp ekleyin. Baharatlarlı da ekledikten sonra iyice yoğurun. Daha sonra biraz sıvı yağ ekleyip yeniden karıştırın.

Daha sonra patatesleri soyup yuvarlak yuvarlak doğrayın. Fırın tepsisine önce kıymayı iyice yayın. Üzerine patatesleri dizin. En sonra biber ve domates dilimlerini üzerine koyun.

Üzerini folyo ile kaplayın ve 200 derecede kontrol ederek pişirin.Daha sonra folyoyu çıkarıp etlerin iyice kızarması için tepsiyi biraz daha fırında tutun.

Afiyetler olsun!