Terbiyeli erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi… Erişteli yeşil mercimek çorbası malzemeleri nelerdir?

Erişteli yeşil mercimek çorbasına sadece çorba demek çok da içimize sinen bir tabir değil. Bunun nedeni ise erişteli yeşil mercimek çorbasının kıvamlı yapısı ve bol malzemesinden dolayı en az ana yemek kadar doyurucu olması. İşte terbiyeli yeşil mercimek çorbası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Doyurucu, lezzetli pratik ve anne eli değmiş kadar güzel bir çorba yapmak istiyorsanız erişteli yeşil mercimek çorbası tam size göre. Tek başına bile sofranızdaki ana yemek kadar doyurucu ve besleyici bir çorba olan erişteli yeşil mercimek çorbası yiyen herkesin sevgilisi haline gelebilir. İşte erişteli yeşil mercimek çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Erişteli yeşil mercimek çorbası malzemeleri

-½ bardak yeşil mercimek

-1 bardak erişte

-2 bardak su

-2 bardak tavuk suyu

-1 kuru soğan

-1 kaşık domates salçası

-2 kaşık tereyağı

-1 kaşık zeytinyağı

-Tuz

-Reyhan

Erişteli yeşil mercimek çorbası yapılışı



Öncelikle yeşil mercimekleri bir tencerenin içinde 10-15 dakika kadar haşlayın. Ardından süzün ve soğuk sudan geçirin. Daha sonra daha geniş bir tencerenin içine yağları alın. Üzerine soğanı yemeklik doğrayıp kavurun. Salçayı ekledikten sonra biraz daha kavurup sıcak suyu ve tavuk suyunu ekleyin. Suların üzerine mercimeği ve erişteyi ekleyin. Bir süre karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayınca reyhanı ufalayarak serpin.

Afiyet olsun.