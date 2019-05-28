Terbiyeli sebze çorbası tarifi: Sebze çorbası nasıl yapılır?

Sağlıklı bir çorba yapmak isteyenler için şahane bir tarifimiz var. Terbiyeli sebze çorbasını herkes severek yiyecek. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan terbiyeli sebze çorbası için buyurun ayrıntılı tarifimize…

Terbiyeli sebze çorbası özellikle sebze sevmeyen çocuklar için harika bir alternatif. Birbirinden sağlıklı sebzeler yapılan terbiyeli sebze çorbası oldukça kolay yapılıyor. İşte misafirlerinize ikram edebileceğiniz kadar lezzetli, çocuklarınıza yedirebileceğiniz kadar sağlıklı terbiyeli sebze çorbası tarifi…

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 kaşık tereyağı

2 soğan

2 patates

2 kabak

2 havuç

½ bardak bezelye

1 lt kaynar su

Tuz

Karabiber

Yumurta sarısı

1 bardak süt

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASININ TARİFİ

Öncelikle tüm sebzeleri iyice yıkayın. Ve küçük parçalar halinde doğrayın.

Tencerenin içinde tereyağını erittikten sonra soğanı rengi dönene kadar kavurun. Ardından diğer tüm sebzeleri ekleyin. Bu şekilde biraz daha kavurduktan sonra suyunu, baharatını ve tuzunu atın.

Tereyağını eritin. Soğanı yağda pembeleştirin. Sebzeleri ilave edin. Bir süre kavurduktan sonra suyu, tuz ve karabiberi ekleyin. 20-25 dakika sonra sebzeler yumuşayınca. Blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam yakalayın. Başka bir kabın içinde yumurta sarısı ve sütü iyice çırpın. Ardından sıcak çorba suyundan biraz ekleyin ve ılıtın. Daha sonra tüm terbiyeyi çorbaya dökün ve bir taşım daha kaynatın.

Afiyet olsun…