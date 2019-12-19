Tere kaç kalori? Terenin besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki salataların vazgeçilmezlerinden biri olan tere kaç kaloridir? Terenin besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de teredir. İşte terenin besin değerleri ve kalorisi…

TERE KAÇ KALORİDİR: 100 gram tere yaklaşık 11 kaloridir.

TERENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram terede aşağıdakiler bulunur:

Su: 95,11 g

Enerji: 11 kcal

Protein: 2.3 g

Toplam yağ: 0.1 g

Karbonhidrat: 1.29 g

Lif: 0.5 g

Toplam şeker: 0.2 g

Kalsiyum: 120 mg

Demir: 0.2 mg

Magnezyum: 21 mg

Fosfor: 60 mg

Potasyum: 330 mg

Sodyum: 41 mg

Çinko: 0.11 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 43 mg

Tiamin: 0.09 mg

Riboflavin: 0.12 mg

Niasin: 0.2 mg

B-6 Vitamini: 0.13 mg

Folat, DFE: 9 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 160 µg

A Vitamini: 3191 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 250 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg