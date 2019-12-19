Tere kaç kalori? Terenin besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de teredir. İşte terenin besin değerleri ve kalorisi…
TERE KAÇ KALORİDİR: 100 gram tere yaklaşık 11 kaloridir.
TERENİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram terede aşağıdakiler bulunur:
Su: 95,11 g
Enerji: 11 kcal
Protein: 2.3 g
Toplam yağ: 0.1 g
Karbonhidrat: 1.29 g
Lif: 0.5 g
Toplam şeker: 0.2 g
Kalsiyum: 120 mg
Demir: 0.2 mg
Magnezyum: 21 mg
Fosfor: 60 mg
Potasyum: 330 mg
Sodyum: 41 mg
Çinko: 0.11 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 43 mg
Tiamin: 0.09 mg
Riboflavin: 0.12 mg
Niasin: 0.2 mg
B-6 Vitamini: 0.13 mg
Folat, DFE: 9 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 160 µg
A Vitamini: 3191 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 1 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 250 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg