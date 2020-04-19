TikTok (Dalgona) kahvesi nasıl yapılır? TikTok kahvesi yapımı ve hazırlanışı…

TikTok sosyal medyası uygulaması, son günlerde Türkiye’nin en çok kullandığı uygulamalardan biri oldu. İnsanların video hazırlayıp paylaştığı TikTok’ta, Dalgona kahvesi yapımı en çok paylaşılan videoların başında geliyor. Peki kullanıcılar arasında TikTok kahvesi olarak ünlenen Dalgona kahvesi nasıl hazırlanır? TikTok kahvesinin yapımı ve hazırlanışı nasıl olur? İşte nefis TikTok kahvesi yapımı…

TikTok kahvesi, son günlerde internette en çok aratılan konulardan biri oldu. Video paylaşım sitesi TikTok'ta yayılan ve TikTok kahvesi olarak ünlenen Dolgano kahvesi yapımı merak ediliyor. İşte TikTok kahvesinin yapımı…

TİKTOK KAHVESİNİN YAPIMI VE HAZIRLANIŞI

Kahve ve şekeri bir kaseye alıp üzerine suyu ekleyin. Tel bir çırpıcıyla 15 dakika kadar ara vermeden çırpın. (Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.) Bu sürenin sonunda kahveniz açık renkli ve krema gibi koyu kıvamlı bir hal alacak. Kahvenizi servis edeceğiniz bardaklara birkaç küp buz koyun. Sütü bardaklara bölüştürün.Üzerine kahve kremasını da ekleyip buz erimeden servis edin. Afiyet olsun…

TİKTOK KAHVESİ MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı granül kahve

4 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı sıcak su

2 su bardağı soğuk süt