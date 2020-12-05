Toroslardan toplanıyor sadece pekmez olarak tüketiliyor

Toroslardan toplanıyor sadece pekmez olarak tüketiliyor

Toros Dağları’ndan iğneli andız ağacından olgunlaşmış andız kozalaklarını toplayan aileler sonbahar döneminde pekmez üretip, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Andız ağaçlarının kozalaklarını yaz ayından, sonbahar dönemine kadar toplayan kadınlar elbirliğiyle kozalakları kırıyor. 2 gün süreyle ıslatıp elde edilen şıralarla büyük tavalarda kaynatarak pekmez yapıyorlar.

Kuyucak Mahallesi’nde yıllardır pekmez yapan Emine Erdoğan, “Çok zahmetli bir iş. Ağaçlardaki kozalakları toplayıp çuvallara koyup sırtımızda getiriyoruz. İiki gün ıslatıp, süzüyoruz. Daha sonra tavalarda 24 saat kaynatıyoruz. Pekmezi yaparken de 2 ster odun yakıyoruz. Bu andız pekmeziç ok lezzetli ve şifa kaynağı” diye konuştu.

Erdoğan, 10 çuval andız kozalağından 160 kilo pekmez elde ettiklerini söyledi.

ŞİFA KAYNAĞI

Akseki’de butik otel sahibi olan Mustafa Kavasoğlu, yapılan andız pekmezlerini butik otelinde sattığını ifade etti.

Kavasoğlu, “Andız pekmezinin, basur, kansızlık, mide, akciğer, karaciğer, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Bu pekmez, şifa kaynağı” dedi. (İHA)