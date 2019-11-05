Trileçe tarifi: Trileçe tatlısı nasıl yapılır?

Balkanların enfes ve hafif sütlü tatlılarından biri olan Trileçe son zamanlarda ülkemizde popülerliğini artırdı. Siz de haberimizi okuyarak mükemmel bir Trileçe yapabilirsiniz. Peki Trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte Trileçe için gereken malzemeler...

Trileçe yaparken üç aşamadan geçmek gerekiyor; kek, şerbet ve sos. Bu lezzeti tam kıvamında yapabilmek için keke şerbetini yavaş yavaş ilave edin, çekmesini bekleyin. Şerbetini verdikten sonra buzdolabında bir süre dinlendirmeniz daha iyi sonuç almanızı sağlar. Eğer üzerinde fazlaca köpük kalırsa karameli dökmeden önce köpüğün bir kısmını alın.

TRİLEÇE MALZEMELERİ

Keki için;

5 adet yumurta

10 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabarma tozu

Şerbeti için;

5 su bardağı soğuk süt

5 yemek kaşığı tozşeker

400 ml krema

2 yemek kaşığı süttozu

Karameli için;

5 yemek kaşığı tozşeker

1 yemek kaşığı margarin

1 paket krema

TRİLEÇE TARİFİ

Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ilave edip rengi açılıncaya kadar çırpın.

Yağı yavaşça ekleyip çırpmaya devam edin, içine un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı koyup artık çırpmak yerine dikkatlice içindeki havayı kaçırmadan karıştırın. Tamamen harmanlandığında fırın tepsinize dökün ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin.

Tüm şerbet malzemelerinizi bir kâseye koyun ve süt köpürünceye kadar çırpın ve dolaba kaldırın. Karamel için şekeri yapışmaz tavaya koyup karamel oluncaya kadar orta ateşte hiç karıştırmadan pişirin, bu pişirme uzun sürebilir sabırlı olun.

Renk karamele dönüp henüz şeker yanmamışken, ateşi kapatın ve tereyağı ile kremayı hızlıca içine ilave edin ve karıştırın. Kek ılıkken dilimleyip keke kürdanla delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde üzerine karamel dökerek servis edin.