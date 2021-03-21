Tropikal Alanya

ANTALYA'nın Alanya İlçesi sadece turizmiyle değil tarımıyla da fark yaratıyor. Alanyalı üreticiler için en önemli ürün muz… Hâlâ Türkiye'nin muz ihtiyacının büyük kısmı bu bölgeden karşılanıyor. Ancak hem iklim koşullarının uygunluğu hem de toprağın kalitesi Alanyalı çiftçilere farklı ürünlere yönelme imkanı da sağlıyor.

Son yıllarda tropikal meyvelere giderek artan talep de birçok üretici için yeni bir kazanç kapısına dönüştü. İlk olarak avokado ve mango üretimi başladı. Ardından pitaya, passiflora, karambola (yıldız meyvesi), papaya, custard apple (Hint ayvası), kamkat, Guava, star fruit, jambu bangkok, jambu biji, pepino gibi meyveler listeye eklendi. Bugün Alanya'da yetiştirilip tezgahlarda satılan 26 çeşit tropikal meyve var. Bu ürünlerin getirisinin yüksek olması nedeniyle üreticiler, farklı ürün arayışlarını sürdürüyor.

MUZ TAHTINI KORUYOR AVOKADO REVAÇTA

ALANYA Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, “En çok rağbet gören muz. Ancak avokadoya da yoğun talep var. 2020'de 50 milyon adet hasat yapıldı. 2021'de hedefimiz 70 milyon. 11 ülkeye ihracat yaptık. 5 ülke daha talepte bulundu. Yeterli ürün olmadığından yanıt veremedik. Şu anki üretim yurtiçine ancak yetiyor” dedi.

8 ÇEŞİT DAHA DENİYOR

SEVİLGEN, Alanya bölgesinde Ketenbilla, Liçi, Blueberry, Longan, Feijoa, Black Sapote, Coffea, line limon gibi başka tropik meyvelerin de deneme amaçlı olarak ekildiğini belirtti. Sevilgen, “Bu meyveler de uyum sağladı. Verimleri gayet güzel. Sanırım 2 ya da 3 yıl içerisinde bu meyvelerimiz de pazar tezgahlarında ve market raflarında yerlerini alacaktır. Şimdi, zencefil ve zerdeçal ekilip, denenmesinin ardından ilk defa bul yıl satışa sunuldu. Bu tropik ürünlerin mevsimi yedinci ayda başlıyor, ocak ayına kadar devam ediyor. Şu an satışta olan tüm tropikal meyveler büyük rağbet görüyor. Bu ürünlerde herhangi bir zirai ilaç kullanılmıyor. Ayrıca ağaçların bakımı çok kolay. Bunların büyük bir kısmı çok az miktarda su istiyor” diye konuştu.

İKLİMİ SAYESİNDE

Alanya'nın bu meyvelerin üretiminde en büyük avantajının ise tropikal koşullarla büyük benzerlikler taşıyan iklimi olduğu belirtiliyor. Bu sayede tropikal meyve ağaçları bölgeye uyum sağlıyor ve iyi ürün veriyor. Ayrıca toprağın verimli olması da ürünlerin miktarını ve ticari değerini artırıyor. Bölgedeki birçok çiftçi, yüksek getirisinden ötürü tropikal meyve üretimine başlamış durumda.