Tulumba tatlısı tarifi: Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Tulumba tatlısı tarifi ile çıtır çıtır bir lezzet yakalayabilirsiniz. Bir kere mutfağınızda yaptıktan sonra bir daha asla dışarıdan tulumba tatlısı almayacaksınız. İşte ağızlara layık bol şerbetli tulumba tatlısı tarifi…

Birbirinden enfes tatlılar yaparak sevdikleriniz için harika ikramlıklar hazırlamak Ramazan’ın en güzel yanlarından biri. Bu ikramlıklar için size leziz bir öneri sunuyoruz. Çıtır çıtır tulumba tatlısını ailenizle yiyebilirsiniz. İşte tulumba tatlısı malzemeleri ve tarifi…

Tulumba tatlısı malzemeleri;

– 2 bardak su

– 1 kaşık toz şeker

– 1 çay kaşığı tuz

– 2,5 bardak un

– 3 yumurta

– 2 kaşık tereyağı

– 1 kaşık irmik

– 1 kaşık nişasta

– Ayçiçek yağı (Kızartma için)

Şerbeti için;

– 2 bardak toz şeker

– 2 bardak su

– Yarım limon

Tulumba tatlısı yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakalım. Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin. Birkaç dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Daha sonra başka bir tencerenin içinde su, toz şeker, tuz ve tereyağını karıştırıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca üzerine yavaşça unu ilave edin. Bunu yaparken sürekli karıştırın. Bitince altını kapatın ve soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra hamurun üzerine tek tek yumurtaları kırın. İyice karıştırın. Daha sonra irmik ve nişastayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Daha sonra yıldız uçlu hamur sıkma poşetine alın. Küçük parçalar sıkıp kesin. Kesilen parçaları direk kızgın olmayan yağın içine atın. Rengi değişene kadar kızartın. Kızardıktan sonra üzerine şerbetini dökün ve çekene kadar bekleyin. Afiyet olsun.