Turistlerin gözdesi, balıkçıların korkulu rüyası: Mavi yengeç

Ağları yırttıkları için balıkçıların korkulu rüyası olan mavi yengeçler, restoranların menülerini süslüyor. Rengi ve irilikleriyle dikkat çeken protein değerinin yüksekliği nedeniyle doğal afrodizyak olarak nitelenen mavi yengece, özellikle yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

İrilikleriyle dikkat çeken, doğal afrodizyak olarak nitelenen mavi yengeçler, Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Dalya Mahallesi’nde turistik restoran ve tesislerin menülerinde yer alıyor.

Yengeçler, daha çok ızgarada pişirilip, servis ediliyor. Et kalitesi ve ekonomik değeri bakımından gelişmiş ülkelerde lüks bir ürün olarak yüksek fiyatlarla satılan mavi yengece, bölgeye gelen özelikle yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Göğüs ve kıskaç etleri yenilen mavi yengeçlere 15 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında yoğun talep oluyor.

ERKEKLERİ AVLANIYOR

Daha çok erkek mavi yengeç avlanıyor. Balıkçılar, daha lezzetli olmasına rağmen, yakaladıkları erkeğe göre daha küçük boyda, sarımsı ve kıskaçları kırmızı olan dişi mavi yengeçleri, üreyip nesillerinin devam etmesini sağlamak için suya geri atıyor.

Mavi yengeçlerin eti gıda sektöründe, kabukları da kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirten Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, şunları söyledi:

* Son 3 yıldır mavi yengece ciddi bir talep olmaya başladı. Daha önceleri de mavi yengeç vardı. Ancak, kayda değer görülmüyordu, kıymeti bilinmiyordu. Hatta, bir dönem balıkçıların ağlarını yırttığı için mavi yengeçler korkulu rüyamızdı.

“PROTEİN YÜKLÜ BİR ÜRÜN”

* Mavi yengeç, protein yüklü ürün, onun için çok tercih ediliyor. İnanılmaz bir talep var, karşılamakta güçlük çekiyoruz. Talepler o kadar fazla ki Adana bölgesine yönlendiriyoruz.

* Bir sezonda 50- 60 ton mavi yengeç talep ediliyor ancak biz yasaların bize izin verdiği rakam doğrultusunda avlanma yapabiliyoruz.

* Dalyan ve Adana’nın dışında, Çanakkale, Antalya ve Muğla’nın Milas ilçesinde de sıklıkla görülüyor. Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra son zamanlarda ABD’den de talep geliyor. (DHA)