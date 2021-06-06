Turizmin lezzetli hali: Gastronomi turizmi

Deniz, güneş, kum üçlüsü veya kültür turizmi için gelip de Türk mutfağını tanıyan turist gastronomi turisti değil. Yerel mutfağı tanımak, deneyimlemek amacı ile yola çıkan ve yeme-içme ağırlıklı bir program uygulayan kişi gastronomi turistidir. Düşük bütçelerle, her şey dahil sistemi ile gelip otelden çıkmayan turist gibi değildir. Bir gastronomi turisti 8 normal turistin getirisine eşit harcama yapar. Daha bilinçlidir, kültüre saygılıdır, gelir düzeyi yüksektir. İşte bu nedenle de katma değeri yüksek Gastronomi Turizmi önemli bir turizm çeşidi olarak öne çıkıyor. Ege Gastronomi Turizmi Derneği'nin hedefi işte bu grup turistler.

YEMEĞİ SUNMAYI BECEREMİYORUZ

Dünyadaki ilk üç mutfaktan biri olan Türk mutfağının turizmde yeterince kullanılmadığını, on iki bin yıllık yerleşik kültürün birikimi yanında, göç hareketleri ile de zenginleşen Anadolu mutfağının başka hiçbir coğrafyada bulunmayan bir zenginliğe sahip olduğunu belirten Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk, “Verimli topraklar, uygun iklim, binlerce yılın birikimi ata tohumlarımız, ipek ve baharat yolları mutfağın ihtiyacı olan kaliteli malzemeyi sağlıyor. Zengin mutfak kültürümüzü Avrupa'da örneklerini gördüğümüz şekilde turizmde gelire döndürmek konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu şuna benziyor; en lezzetli yemeği yapmak ve pahalı bir fiyata satmak için her türlü malzemeniz ve ekipmanınız var, ama bir türlü o yemeği yapıp, konuklara sunmayı beceremiyoruz. Oysa ki, binlerce yıllık birikimi olan yemek kültürü başta olmak üzere, pek çok katma değeri yüksek turizm çeşidini geliştirmek için çok fazla kaynağımız var. Tek sorun öğrenme tembelliğimiz başta olmak üzere kolaycılık, kopya çekme, sığ yaklaşımlar. Öğrenme ve bilme konusundaki eksikliğimiz sahip olduğumuz muhteşem kültür hazinesini değerlendirmemize engel oluyor. Sahip olduğunuz malzemeyi tanımazsanız, ondan nasıl bir ürün çıkartılabileceğini bilemezsiniz” diyerek “Turist umduğunu değil, bulduğunu yer” devrinin geçtiğini söyledi.

Her kente bir mutfak müzesi

Çelenk, kentlerdeki kurumların gastronomi turizmine el atması, mümkünse tarihi bir binada “Mutfak Müzesi” için çalışma başlatmasının önemli bir adım olacağını söyledi ve ekledi: “Henüz hurdacıların eline geçmemiş, mutfak malzemeleri, yemek tariflerinin bu müzede toplandığını düşünsenize…”

PARA KAZANMA HIRSI YANLIŞ YAPTIRIYOR

Gastronomi turizmini son derece başarılı uygulayan Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkeleri örnek gösteren Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk, ”Yozlaştırmadan, yabancı kültürlere özenmeden, oldukları gibi sunuyorlar kültürlerini. Aylarca önceden rezervasyon alıyorlar. Bizde ise para kazanma hırsı turizmde büyük yanlışlar yapmamıza neden oldu. Her şey dahil sistemler, betona teslim olmuş kıyılarımız, kültürümüzü yansıtmayan özenti durumlar turizmimizin yozlaşmasına neden oldu” dedi.