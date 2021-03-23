Türk mutfağı ABD’de ders oluyor

EİB ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin, ihracatı arttırmak ve Türk kültürünü tanıtmak adına yaptığı ‘TURQUALITY’ projesi neticesinde ABD’nin Gastronomi alanında en önde gelen üniversitelerinden olan Las Vegas Üniversitesi’nin William F. Harrah Turizm ve Otelcilik Okulu’nda Türk mutfağı ders olarak okutulacak.

Mezun olan öğrencilerin ilerleyen yıllarda Türk mutfağını tanıyarak meslek hayatına başlamasını ve bu sayede dünyanın ve ABD’nin en büyük sektörlerinden olan hazır yiyecek ve gıda sektöründe daha büyük bir şekilde yer almanın amaçlandığını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Dünyanın en önemli tüketici pazarı olan ABD’de, gıda ürünlerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla yürütmekte olduğumuz ‘TURQUALITY’ projemiz kapsamında Temmuz 2020'’en itibaren çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

4 YILLIK TANITIM STRATEJİSİ OLUŞTURULDU

Proje detaylarını anlatan Eskinazi şöyle konuştu:

* Markalaşma çalışmaları uzun vadeli, detaylı ve amaçları net olarak belirlenen bir yol haritası üzerine inşa edildiği taktirde başarılı sonuçlar verebilir. Bu doğrultuda çalışmalarımızın ilk adımını esas olarak 2019 yılından itibaren bir yıl süren detaylı bir pazar araştırması ile atmıştık.

* Nisan 2019’da ise bu pazar araştırması sonuçlarını hem sizlerle hem üye firmalarımızla paylaşmıştık. Pazar araştırma çalışması kapsamında, ABD pazarındaki durumumuzu, ihraç ürünlerimize yönelik ABD’deki güncel trendler, gelecek döneme yönelik beklentileri, rekabet koşulları, ülke içerisinde spesifik hedef kitleler ve potansiyeli en yüksek olan ürün gurupları gibi kriterler doğrultusunda verilere ulaştık ve bu verileri analiz ettik.

* Analizler doğrultusunda da iki temel öğeden oluşan dört yıllık bir tanıtım stratejisi oluşturduk. Bu stratejimizin ana unsurları olarak, yerli profesyonellerin ve tüketicilerin gönüllerini kazanıp Türk gıda ürünlerinin marka elçisi konumuna getirmek ve etkili ve yönetilebilir bir pazar üssü olan Las Vegas’tan başlayıp, sonrasında güneybatı ve Kaliforniya bölgesine, en sonunda tüm ülke geneline yayılmak olarak belirledik.

Eskinazi, dört yıllık tanıtım planının sonucunda ulaşmak istedikleri hedeflerinin, “ABD HoReCa (otel, restoran, kafe) sektöründe talep oluşturmak, üretici, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler ile iş geliştirmek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak, restoran birlikleri, gıda yatırımcıları, gıda girişimleri, turizm-otelcilik fakülteleri, aşçılık okulları aracılığıyla farkındalık ve marka bilinirliği oluşturmak” olduğunu belirtti.

İLK HEDEF LAS VEGAS

* Projenin ilk yılında 9 faaliyet planladık ve hepimizin malumu olan corona salgınına rağmen uygulamaya başladık. İlk olarak Las Vegas bölgesinde bulunan ünlü otellerin executive şefleri ile tanıtım filmleri hazırladık. Bu tanıtım filmlerinde 6 farklı şef 6 farklı ürün grubumuzu kendi menülerinde kullandılar.

* Ardından, Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulu mutfağında belirli aralıklarla belki de türünün ilk örneği olan tadım ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdik.

* Ünlü şefler, satın alma direktörleri, distribütör ve akademisyenlerden oluşan 15 kişilik guruplara, şimdiden marka yüzümüz olan yabancı şefler tarafından Türk ürünleri ile hazırlanan menüler tattırılırken, online olarak etkinliğe bağlanan yönetim kurulu üyelerimiz tarafından online ortamda sektör sunumları gerçekleştirildi.

“5 YIL SÜRECEK İŞ BİRLİĞİ BAŞLATTIK”

* Dünyanın en başarılı ikinci, ABD'nin ise birinci Turizm Otelcilik okulu seçilen Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir iş birliği başlattık. Söz konusu iş birliği sayesinde ihraç ürünlerimiz ve Türk Mutfağı üniversite müfredatında yer alacaktır.

* Bu kapsamda, EİB olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yaparak ederek ders içeriklerini birlikte oluşturacağız. Hedeflerimizden birisi, Türk Mutfak kültürünü ve bileşenlerini ABD'nin şimdiki ve gelecekteki şef, satın alımcı ve distribütörlerine tanıtmak ve ürünlerimizin ABD pazarındaki paylarını artırmak.

* ABD'de kuru meyve, su ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünlerimizin bilinirliğini, ABD'li damak zevkine uygun şekilde yemeklerde kullanım şekillerini anlatmak.

“KÜLTÜRÜMÜZÜN TANITIMINA DA KATKI SAĞLAYACAK”

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, proje kapsamında çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, çipura ve levrek, meyve sebze mamulleri, tıbbı aromatik bitkiler ve yağlı tohumlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Proje sayesinde geleceğin şefleri ve satın alma direktörlerinin üniversite yıllarından itibaren Türk mutfağı ile tanışacağını kaydeden Celep, ders içeriklerinin İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Otel Yönetimi Fakültesi akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla belirleneceğini söyledi.

Gelecek yıl dönem başında ders içeriklerinin hazırlanacağını dile getiren Celep, “Las Vegas Üniversitesi de takip eden yıllarda 2 döneme yayacak şekilde müfredatlarına içerikleri ekleyecek. Çalışmamızın sadece ürünlerimiz ve zengin mutfağımızın değil, bir bütün olarak kültürümüzün tanıtımına da büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu. (İHA)

