Türkiye ilk defa Uluslararası Gastronomi Forumunda…

Çin ipek Yolu üzerinde ülkelerle Çin arasında gastronomik kültürel değiş-tokuşu yaratmayı hedefleyen Uluslararası Gastronomi Forumu’na, bu yıl ilk kez Türkiye’yi temsilen Master Şef Deniz Orhun konuşmacı olarak yer aldı.

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“Yediklerimiz davranışlarımız olur, topraktan damağa…” konulu sunumuyla Türk Mutfak kültürünün gıda malzemelerinin, coğrafi işaretli ürünlerimizin, endemik bitkilerimizin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Ziraat mühendisi Deniz Orhun aynı zamanda Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulunda…

Birleşmiş Milletler, UNESCO, Dünya Şef Federasyonu liderliğinde CCA, Çin Mutfak Sanatları Federasyonu'nun organize ettiği Uluslararası Gastronomi Forumu, Pingdu – Qingdao'da gerçekleşti. “24 Güneş Döngüsüne göre yiyeceklerimizin hazırlandığı, pişirildiği ve beslenmemizin yapıldığı gastronomi rejimi” [24 Solar Terms Regimen] konulu forum, doğayla uyumlu yaşama kavramından yola çıkıyor.

Günümüzdeki pek çok hastalığın aslında beslenme şeklimizden ve doğru besinleri tüketmediğimizden geldiğini bunun içinde 24 Solar Terms Rejimine uymanın gerekliliği ve faydaları bilimsel verilerle bu panelde dile getirildi.

Gastronominin çok geniş bir şekilde ele alındığı forumda, topraktan damağa,iklim değişimlerinden, enerji tasarruflu pişirme tekniklerine, teknolojiye, yediklerimizin sağlığımıza etkilerinin yanı sıra yüz yıllardır kullanılan yöresel bitkilerin, yemeklerin ve 24 güneş döngüsüne göre yemek düzeninin, kültür ve toplum arasında nasıl algılandığı, nasıl kullanıldığı, gastronominin sağlık, gelenek ve kültürle ilişkilendirme biçimleri de konu edildi ve çok yoğun ilgi gördü.