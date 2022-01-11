Türkiye’deki şubesi de kapanan ünlü şef Jamie Oliver borç batağından çıkmaya çalışıyor

İstanbul Zorlu Center'a açtığı Jamie's Italian restoranıyla Türkiye'de de yakından tanınan dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver, 2018 yılından beri maddi olarak zor günler geçiriyor. Restoranları iflas eden ünlü şefin en küçük kazancının bile borçlulara aktarıldığı ortaya çıktı.

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Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver, 2018 yılında restoran imparatorluğunun çökmesinin ardından zor günler geçirmeye devam ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, süper zengin TV ünlüsü şefin, 2018’den beri zor günler geçirdiğini belirtirken, 2018 yılında 83 milyon sterlin borcu olduğunu aktardı.

Jamie Oliver’ın elinde kalan son restoranlardan bu yıl 1,75 milyon sterlin gibi bir gelir elde ettiği ancak bunun büyük kısmının borçlarına aktarıldığı bildirildi.

46 yaşındaki ünlü şef, Mayıs 2019’da Jamie’nin İtalyan restoranlarından 22’sini kapatırken, binden fazla kişi de işsiz kaldı.

Jamie Oliver’ın yemek imparatorluğu iflas ettiğinde yaklaşık 83 milyon sterlin borcu vardı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Oliver’ın son kazancının da borçluları tarafından bölüneceğini açıkladı.

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