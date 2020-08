Türkiye’nin yeni markası Novikov…

Bodrum'da özellikle bayram zamanı kaliteli servis ve yemek hizmeti almak artık çok zorlaştı zira biz Novikov'a bayramdan bir kaç gün önce gittik. Tüm dünyada olduğu gibi iki oturum çalışıyorlar. Sekiz-on ve on ve sonrası gibi… İlk günlerden itibaren boş bile olsa bunu oturtmaya çalışıyorlar. Biz 9'da gittik ve restoran dolu değildi ama saat ondan sonra oturacak yer yoktu. Novikov'un bir çok Asya restoranı gibi her şey ortaya gelen bir servis şekli var. Tüm masanın paylaşabileceği şekilde yemekler servis ediliyor. Normal şartlarda dress code var bermuda ile dahil alınmadığı söyleniyor ama o gece bermudalı müşteriler de vardı. Yalıkavak marinanın içinde Balıkçı Sait'in yanındaki eski gümrük sahasına açılmış. Manzarası ve dekorasyonu çok keyifli… Ortam özellikle pandemi günleri için çok rahat…

Servis personeli genellikle yurtdışında dünya zincirlerinde çalışmış bir kaç lisan bilen kalifiye kişiler zira daha serviste oturtmaları gereken çok detay hissettik. Kendileri de tüm bu eksikliğin farkındalar ve çok çaba sarfediyorlar. İstanbul'da ve başka bir ilimizde de açacakları yerleri sır gibi saklıyorlar.

Sosyal medyada dönen sahte Novikov açıldı haberleri gerçekten çok komik geldi. 2020 yılında dünyanın en iyi süper yat marinası seçilen Yalıkavak Marina'da Socar grubunun sahte bir markayla restoran açtı haberleri sadece kıskançlığın göstergesi… Öncelikle ülkemize gelen tüm değerli markalara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu dönemde bu kadar büyük bir yatırım bize hem istihdam hem de diğer markaların Türkiye'ye yatırım yapması için referans olur. Etrafımızdaki masaların yabancı olması bunun en büyük göstergesi..

Kapıdan girdiğinizde özenle seçilmiş kabuklular ve balıklar oldukça güzel gözüküyor.. Tabii ki Londradaki kadar büyük ve ihtişamlı değil daha ama yine de açık mutfakta nasıl pişirildiğini de seyretmeniz çok keyifli oluyor. Beni en çok mutfağa yapılan yatırım etkiledi. Her türden pişirme tekniği var ama asla kokusunu almıyorsunuz.

Soğuklarda favorim kişnişli sarı levrek sashimi, trüflü deniz tarağı oldu.

Kişniş sevmiyorsanız muhakkak söyleyin taze olduğu için yanında ayrı da getiriyorlar.

Ördek salatası masada servis ediliyor ve nar taneleri ile gerçekten çok keyifli diyebilirim. Karides tempura (kızartma) çok favorim değildi ama sevenler için güzel bir alternatif…

Siyah morina balığı her zaman alıştığımız tatlı sosu ile gayet başarılı… Et ise tam istediğimiz gibi az orta pişmiş geldi… Yani yemeklerden tam not alır.. Sürekli yemek resmi çektiğim için bazı sunumları beyaz tabaklarda beğenmediğimi söylemeliyim. Bence yakın zamanda malzemeleri de tamamlayıp her şey gerçek servis şekliyle servis edilecek.

Marinanın gözde restoranı olmaya başlayan Novikov'a Türkiye yolculuğunda hoşgeldiniz diyoruz ve başarılar diliyoruz.