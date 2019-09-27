Türlü nasıl yapılır? İşte türlü tarifi…

Sofralarımızın en zengin içeriğine sahip olan ve en lezzetli yemeklerinden biri de türlü yemeğidir. İçinde bulunan sebzeler ve tercihen eklenen eti ile birlikte oldukça doyurucu ve pratik bir tarif olan türlü ana yemek olarak sık sık tercih edilir. İşte sizin için hazırladığımız türlü tarifi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

Türlü yemeği gerek yapılışının pratik olmasından gerekse besleyici olmasından dolayı sık sık tercih edilen ve büyük küçük herkesin severek yediği bir yemektir. İçinde bulunan çeşit çeşit sebzelerden dolayı çok lezzetli olan türlü yemeği bir de etli yapılırsa yiyen bir tabak daha yemek isteyecektir. İşte yanında mis gibi tereyağlı pirinç pilavı ve şahane bir cacık ile harika bir menü oluşturabilecek türlü için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

Türlü için gerekli malzemeler

– 200 gr kuşbaşı doğranmış et

– 1 patlıcan

– 1 kabak

– 2 patates

– ½ kilodan daha az fasulye

– 2 yeşil biber

– 1 kırmızı biber

– 3 domates

– 1 kaşık biber salçası

– 1 soğan

– 2 diş sarımsak

– Sıvı yağ

– Tuz

Türlü yapılışı

Öncelikle düdüklü tencerenin içine sıvı yağı koyun ve üzerine yemeklik doğranan soğanı ve etleri ilave edin. Ardından biberleri de ilave edin. Bu şekilde kavurduktan sonra salça ve domatesi ekleyin.

Daha sonra sırasıyla patlıcan, kabak, fasulye ve patatesi de doğrayıp ekleyin. En son sarımsağı da ekledikten sonra üzerini geçmeyecek kadar su koyun, tuzunu atıp ağzını kapatın. 20-25 dakika sonra pişecektir.

Afiyet olsun.