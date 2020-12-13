Turşu ihtiyacımızın yüzde 40’ı Gedelek’ten

Bursa Orhangazi'ye bağlı Gedelek Köyü'nün kaderi 50 yıl önce ekilen salatalık tohumuyla değişti. Bir zamanlar iş ve aş talebiyle yollara dökülen Gedelek köylüleri, şimdilerde müthiş bir girişimcilik örneği. Gedelek köylüsü bugün bu tohum sayesinde yılda 50 bin ton turşu üreterek, Türkiye'nin de turşu ihtiyacının yüzde 40'nı sağlıyor. Türkiye ve 20 ülkeye ihracat yapacak hale gelen köyde, irili ufaklı 83 işletme yılda 50 bin ton turşu üretimi yapıyor.

TURŞU SUYUNA REHABET ARTTI

Köyün istihdama büyük katma değer sağladığını söyleyen Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener konuyla ilgili şunları açıkladı: “Para kazanılsa da kazanılmasa da sezonun başı ve sonuna kadar 2-3 bin kişiye iş olanağı sağlanıyor bu köyde. Bunun yanında 500 Suriyeli aileye de iş sahası açtık. Yılda 50 milyon TL gelir ile ülkemize katma değer sağlıyoruz. Köyümüzde 300 yaşında olduğu söylenen Pınarbaşı dediğimiz doğal bir kaynak suyumuz var. Turşu da bu suyu kullanırız. Turşunun lezzetinin ve tazeliğinin sırrı bu kaynak suyu.”

Bugün üretimin yüzde 80'i iç pazara geri kalan yüzde 20'sinin de dış pazara yapıldığını ifade eden Şener, “Aracılar vasıtasıyla Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan gibi 20 ülkeye turşu ihracatımız var. Pandeminin ilk ayları sektör sekteye uğradı. Lokantalar kapanınca 15-20 bin ton ürün elimizde kaldı. Yeniden normalleşme ile birlikte işler açıldı. Coronavirüsten korunmak isten insanlar turşu suyuna ilgi göstermeye başladı. Şimdilerde turşu suyu üretiyoruz” dedi.

GEDELEK TURŞUSU HER YERDE

Turşunun gıda ürünlerinin arasına girdiğini dile getiren Kooperatif başkanı Mustafa Şener, “Bugün hangi markete giderseniz gidin rafta turşu görürsünüz. Çünkü yaz kış tüketilen bir ürün” dedi.

TÜRKİYE'NİN HER ŞEHRİNDE RAFLARDA GÖRMEK MÜMKÜN

Şener, “Gedelekli turşu üreticisinin de başta Bursa, İstanbul ve Ankara'da perakende satış dükkanları vardır. Bunun yanında köye gelip toptan mal alanlar da var. Kısacası yurdun her yerinde Gedelek turşusu görebilmeniz mümkün” diye konuştu.

Rıfat Minare'nin getirdiği tohum

Gedelek Köyü muhtarı Mehmet Dönmez turşunun hikayesini şöyle anlattı: “1950'li yıllarda Girit'ten gelen Rıfat Minare, köylüye salatalık tohumu verip ektiriyor. Mahsulü alarak fabrikasında işleyip turşu yapıyor. Köylümüz de Rıfat Minare'ye salata götürüp getiriyor. Sonrasında köylü turşu nasıl üretilir öğreniyor”.