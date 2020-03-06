Turşu kaç kalori? Turşunun besin değerleri ve kalorisi
Lahanadan kornişona, fasulyeden havuca, karnabahardan patlıcana, biberden kavuna birçok çeşidiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşunun besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
TURŞU KAÇ KALORİDİR: 100 gram turşu yaklaşık 10 kaloridir.
TURŞUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram turşuda aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 10 kcal
Toplam Yağ: 0,2 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g
Tekli Doymamış Yağ: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 1.208 mg
Potasyum: 23 mg
Karbonhidrat: 2,3 g
Lif: 1,2 g
Şeker: 1,1 g
Protein: 0,3 g
A Vitamini: 191 IU
C Vitamini: 1 mg
Kalsiyum: 0 mg
Demir: 0,4 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 4 mg