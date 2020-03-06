Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Turşu kaç kalori? Turşunun besin değerleri ve kalorisi
Turşu kaç kalori? Turşunun besin değerleri ve kalorisi
Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, sofralarımızın lezzetli garnitürlerinden turşu kaç kaloridir? Turşunun besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 6 Mart 2020 - 11:08

Lahanadan kornişona, fasulyeden havuca, karnabahardan patlıcana, biberden kavuna birçok çeşidiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşunun besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

TURŞU KAÇ KALORİDİR: 100 gram turşu yaklaşık 10 kaloridir.

TURŞUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram turşuda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 10 kcal
Toplam Yağ: 0,2 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g
Tekli Doymamış Yağ: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 1.208 mg
Potasyum: 23 mg
Karbonhidrat: 2,3 g
Lif: 1,2 g
Şeker: 1,1 g
Protein: 0,3 g
A Vitamini: 191 IU
C Vitamini: 1 mg
Kalsiyum: 0 mg
Demir: 0,4 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 4 mg

İLGİLİ HABERTurşunun faydaları nelerdir? Turşu neye iyi geliyor?
Son güncelleme: 11:09 - 06.03.2020
Etiketler