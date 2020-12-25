Turşuya talep arttı

Havaların soğumasıyla sofraların vazgeçilmezi turşular da yemeklerin yanındaki yerini alıyor. Hem damaklara tat bırakan hem de sağlığı koruyan turşu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Samsun’da da turşu, turşu suyu, sirke ve şalgam suyu satışlarında son dönemde yüzde 100’e varan bir artış yaşanıyor.

“CORONA OLMAMAK İÇİN”

İlkadım ilçesinde bulunan iş yerinde 10 yıldır turşu yapıp satan Zakir Tozlu, iyi bir turşunun sirkeyle yapılabileceğini söyledi.

Tozlu, “Turşuya talep şu anda yüzde 100 arttı. Turşu suyu, şalgam suyu ve sirke çeşitlerine çok talep var. En çok fasulye, sarımsak, biber, lahana, salatalık, domates, pancar ve acur turşuları tercih ediliyor. 110 çeşit turşu yapıyoruz. İnsanlar corona olmamak için turşu, turşu suyu, şalgam suyu ve sirke tüketiyor” dedi

“SOFRAMIZDAN EKSİK ETMİYORUZ”

Cengiz Yaman, sofrasından turşu ve turşu suyunu eksik etmediğini belirterek, “Salgın sürecinde turşunun biraz daha yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle sürekli turşu tüketiyoruz. Faydalı olduğunu duyuyoruz biz de bu nedenle turşu tüketimini artırdık” diye konuştu. (DHA)