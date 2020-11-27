Turşuya talep arttı

Grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, turşu ve turşu suyuna yöneldi. Turşu ve turşu satışları arttı.

Kışın yaklaşması ve havaların soğumasıyla sofraların vazgeçilmezi turşular da yemeklerin yanındaki yerini aldı.

Hem damakları şenlendiren hem de sağlığı koruyan turşu bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Lahana, salatalık, acur, biber, yeşil domates, kırmızı lahana gibi sebzelerin yanında yaban eriği, ayva ve elma gibi birçok meyvenin de turşusu kuruluyor. Uzmanlar kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için turşu tüketimin önemini vurguluyor.

Pandemi dönemi başta olmak üzere grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, turşuya ve turşu suyuna talebi arttırıyor.

Babasıyla başladığı meslekte 60 yıldır turşu dükkanı işletmeciliği yapan 80 yaşındaki İbrahim Türksever, “Turşu, en çok kışın talep görüyor. Yazın, yazlık yerlerde oteller ve restoranlarda yoğun satışlar oluyor. Corona döneminde ise turşuya ilgi daha çok oldu. Bazı yetkililer turşu suyunun ve turşunun hem sindirim hem bağışıklık sistemine iyi geldiğini söyledi. Bundan dolayı talep biraz daha artmış durumda” dedi. (DHA)