Turta nasıl yapılır? Elmalı tarçınlı turta tarifi…

Yıllardır dillerden düşmeyen adı ile herkesin sevgilisi olan turta özellikle de elmalı tarçınlı turta kazandığı bu beğenileri hak eden ağızlara layık bir tatlı. Siz de çok sevdiğiniz bu elmalı turtayı çok seviyor ama henüz hiç yapmadıysanız kollarını sıvayın. İşte elmalı turla için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Kim çayın yanında ağızlarda dağılan lezzeti ile elmalı tarçınlı turta istemez ki… Tatlı değince akıllara ilk gelen lezzetlerden biri olan elmalı tarçınlı turtaları kolay ve en lezzetli şekilde siz de mutfağınızda yapmak ister misiniz? O zaman sizin içi hazırladığımız elmalı turta tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte elmalı tarçınlı turta malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Elmalı tarçınlı turta malzemeleri



-125 gr tereyağı

-½ çay bardağı sıvıyağ

-10 kaşık toz şeker

-1 tane yumurta

-½ paket kabartma tozu

-½ paket vanilya

-3 bardak + 2 kaşık un

İç harcı için;

-4 elma

-3 kaşık toz şeker

-1 kaşık tereyağı

-½ tatlı kaşığı tarçın

-½ bardak dövülmüş ceviz

Elmalı tarçınlı turta yapılışı

Derin bir kabın içinde oda sıcaklığındaki tereyağını ve sıvı yağı alın. Üzerine bir yumurta ekleyin. Üzerine 10 kaşık şeker ve yarım paket kabartma tozunu, yarım paket vanilyayı ve azar azar un ekleyin. Yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayacak bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru hazırladıktan sonra üçte birini ayırıp strece sararak buzlukta dinlenmeye bırakın. Elmaların kabuklarını soyun ve rendeleyin. Geniş bir tavanın içine koyduğunuz elmaların üzerine 3 kaşık şeker ve yarım tatlı kaşığı tarçın ekleyin. Daha sonra bir kaşık da tereyağı ekleyerek kavurmaya başlayın. Elmalar suyunu salıp tekrar çektikten sonra yarım bardak cevizi ekleyin. Daha sonra soğumaya bırakın. Tezgahın üzerini hafif unladıktan sonra hamuru tezgaha koyun ve merdane yardımı ile açın. Daha sonra tart kalıbını yağlayın ve hamuru kalıba koyun. Kenarlarını iyice oturtmalısınız. Tabanına çatal ile delikler açın. Daha sonra hazırladığınız elmalı harcı tart hamurunun üzerine döküp, yayın. Son olarak da buzlukta olan hamuru çıkararak harcın üzerine rendeleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika, pişirin.

Afiyet olsun.