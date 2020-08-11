Tutmaç çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tutmaç çorbası tarifi…

Çorbayı sık tüketenler için farklı bir seçenek olacak Tutmaç Çorbası'nın tarifi yazımıda. Özellikle Doğu Anadolu mutfağında yaygın olarak tüketilen bu çorbanın yapımında hangi malzemelerin kullanıldığını ve kolay tarifini sizler için derledik. İşte MasterChef yarışmasında da adı geçen Tutmaç çorbası'nın yapılışı...

Selçuklulardan günümüze kadar gelen Tutmaç çorbasının nasıl yapıldığı ve gerekli malzemelerin neler olduğu merak ediliyor. Mutfaklarda farklı tatlar arayanlar Tutmaç çorbasının yapılışını adım adım yazımızdan takip edebilirler. İşte en lezzetli ve kolay Tutmaç çorbası tarifi…

TUTMAÇ ÇORBASI MALZEMELERİ

– 1 lt su

– Yarım bardak nohut (Haşlanmış)

– Yarım bardak erişte

– Yarım bardak yeşil mercimek (Az haşlanmış)

– 1 soğan

– Kuru nane

– Tuz

– Karabiber

– Zeytinyağı

Terbiyesi için;

– 1 kaşık un

– 1 yumurta sarısı

– 1,5 bardak süzme yoğurt



TUTMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine sırasıyla nohudu, mercimeği ve erişteyi ekleyin. Erişteler pişene kadar kaynatmaya devam edin. Bir başka kâsenin içinde terbiyesini hazırlamak için yumurta sarısını, unu ve yoğurdu tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kaynayan sudan bir kepçe alıp yavaşça ve karıştırarak terbiyenin içine dökün. Eğer yeterli sıcaklığa ulaşmadıysa birkaç kez daha tekrarlayın ve daha sonra terbiyeyi kaynayan suyun içine dökün. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra kapatın. Nane ile sıcak şekilde servis edin. Afiyet olsun.