Un helvası tarifi… Sütlü un helvası nasıl yapılır?

Akşam yemeğinden sonra çay demlenene kadar şahane bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Sütlü un helvası, tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Kavrulan unun kokusu tüm evinizi sararken un helvasını yemek için daha da sabırsızlanacaksınız. İşte sütlü un helvası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Akşam yemeklerinden sonra artık ritüelleşen çay koyma işlemi esnasında ev halkının geri kalanı için harika bir sürpriz hazırlayabilirsiniz. Kokusu kendisinden bile güzel olan un helvası ile hem tatlı ihtiyacınızı giderir hem de yemek sonrası keyifli çay sohbetlerinizi tatlandırabilirsiniz. Klasik un helvasından biraz daha farklı olarak sütle hazırladığımız bu tatlıyı bir kere tattıktan sonra asla vazgeçemeyeceksiniz. İşte sütlü un helvası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Sütlü un helvası malzemeleri



1 bardak süt

½ bardak toz şeker

1 bardak un

150 gr tereyağı

Ceviz içi

Toz tarçın

Sütlü un helvası yapılışı

Geniş bir tencerenin içinde şeker ile sütü karıştırın ve kısık ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Şekerin erimesinin ardından altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Bir başka tencerenin içinde tereyağını eritin. Ardından unu ekleyip renk alana kadar kavurun. Daha sonra üzerine yavaş yavaş sütlü karışını ekleyin. Süt çekilene kadar karıştırın. Kıvam aldıktan sonra ceviz içini dökün biraz karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra şekil vererek tabaklara yerleştirin. Tarçınla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.