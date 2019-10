Un kurabiyesi tarifi: Ağızda dağılan nefis un kurabiyesi nasıl yapılır?

Kimin çocukluğuna ait anılarında mis gibi kokan un kurabiyesi ile ilgili anısı yoktur ki. Kurabiye denince akla ilk gelen lezzet olan hem pratik hem lezzetli un kurabiyesi hepimizin sevgilisi. İster çayın yanında yiyin ister sabah kalkar kalkmaz bir bardan sıcak sütün yanında yiyin her şekilde o enfes tadı yakalayabilirsiniz. Ancak bunca zaman boyunca canınız her çektiğinde pastaneden un kurabiyesi aldıysanız bu alışkanlığı bitirecek harika bir tarif hazırladık. Hazırlamış olduğunu bu un kurabiyesi tarifi ile hem eviniz mis gibi bir kokuya bürünecek hem de dilediğiniz her an un kurabiyesi yapma şansınız olacak. İşte un kurabiyesi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

UN KURABİYESİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 paket tereyağı (250 gr ve oda sıcaklığında beklemiş)

-1 kahve fincanı sıvı yağ

-4 kaşık buğday nişastası

-1 bardak pudra şekeri

-Alabildiğine un

-Pudra şekeri (üzeri için)

UN KURABİYESİ TARİFİ

Öncelikle bir kabın içinde tereyağını, sıvı yağı, pudra şekerini yoğurun. Yaklaşık 5 dakika yoğurduktan sonra nişasta ve unu yavaş yavaş ilave edin.

Daha sonra parçalar halinde alıp şekil verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dk pişirin. Fırından çıkarınca soğuduktan sonra pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.