Ünlü isimler Tadında Yolculuk’un tanıtımda

Şef- Yazar Jale Balcı ve Seyahat Yazarı Hande Çilek’in sağlıklı, doğal ve mevsiminde yemek alışkanlıklarından ilham alarak hazırladığı “Tadında Yolculuk” kitabı, geçtiğimiz günlerde cemiyet hayatının önemli simalarından Neslişah Alkoçlar, Jaklin Güner, Selma Çilek Çiftçi, Ayşe Kucuroğlu, Akasya Aslıtürkmen, Mehmet Özer, Berrin Zorlu gibi isimlerin katıldığı lansmanla tanıtıldı.

Şef-Yazar Jale Balcı ve Seyahat Yazarı Hande Çilek'in okuyucularının lezzet arşivi olmaya aday kitabı “Tadında Yolculuk”, raflardaki yerini aldı. Remzi Kitapevi tarafından piyasaya sürülen kitabın lansmanı, Rustyfork'un mekan ve Sevilen İsabey Bağları'nın içecek desteğiyle geçtiğimiz günlerde cemiyet hayatının gözde isimlerinin katıldığı bir davette gerçekleştirildi.

93 PRATİK TARİF

Yazarlar Jale Balcı ve Hande Çilek'in ev sahipliği yaptığı lansmanda cemiyet hayatının önemli isimlerinden Neslişah Alkoçlar, Jaklin Güner, Selma Çilek Çiftçi, Ayşe Kucuroğlu, Akasya Aslıtürkmen, Gül Erçetingöz, Tuvana Büyükçınar, Şah Yaycı, Dilek Birgen, Dilara Koçak, Berrin Zorlu, Seda Önder, Begüm Yalçın, Özlem Güsar, İsmail Acar, Nur Bilen Yavuzer, Özge Sarıkadılar, Onur Baştürk katıldı. En büyük ortak özellikleri üretmek, yemek yapmak, seyahat etmek ve paylaşmak olan yazarlar Jale Balcı ve Hande Çilek, “Tadında Yolculuk” kitabı için; “50 bin 000 mil yol kat ederek, 550 gün boyunca, 450 tarif arasında özel olarak seçtiğimiz, yapması pratik 93 tarifi deneyerek sizlerle buluşturduk” dedi.

AMAÇ KİTAPTAN YEMEK YAPILMASI

Doğal yollardan beslenmeye geri dönüş ve dalından sofraya felsefesinden ilham alarak kitabı yazmaya başladıklarını söyleyen Tadında Yolculuk'un yazarlarından ünlü şef-yazar Jale Balcı, yaptığı açılış konuşmasında tariflerin birbiri ile uyumlu olması için çok özendiklerini belirtti. “Okuyucularımız tariflerimizi rahatlıkla uygulayabilecek” diyen Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lezzet düşkünlerinin tariflerimizi kolaylıkla yapabilmesi ve sofralarında yer alarak misafirlerine ya da aile üyelerine tattırması, benim için büyük bir onur”

VEGANLARA DA HİTAP EDİYOR

Kaliforniya mutfağından lezzetlerin yanı sıra Türk damak tadına uygun tariflerin kitapta yer aldığını söyleyen Hande Çilek ise “Özellikle son dönemde vegan beslenme alışkanlığı oldukça arttı. Kaliforniya’da da vegan yemekler ve restoranlar oldukça popüler. Dolayısıyla kitapta veganlara yönelik çok güzel tariflere yer verdik. Aynı zamanda laktoz duyarlılığı olanların da rahatlıkla tüketebileceği sebze-meyve içerikli tarifler yer alıyor” dedi.