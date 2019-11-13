Unsuz kek tarifi… Unsuz kek tarifi pastane tarzı nasıl yapılır?

Evinizde yumuşacık mis gibi bir unsuz kek yapmak ister misiniz? Unsuz kek tarifi pastane tarzı nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını arayan tatlı severlere hazırladığımız muhteşem bir tarifimiz var. Özellikle yediklerine dikkat etmek isteyip kekten vazgeçemeyenler için de tam aradıkları tarif olacak. İşte unsuz kek için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Son zamanlarda un kullanılmadan yapılabilecek kek tarifleri oldukça fazla aranmaktadır. Unsuz kek tarifleri özellikle de yediklerine dikkat etmek isteyenler için başarılı bir lezzettir. Peki, unsuz kek tarifi pastane tarzında nasıl yapılabilir? İşte evinizde pastane usulü unsuz kek yapabilmeniz için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Unsuz kek malzemeleri

-4 tane yumurta

-1 paket buğday nişastası

-½ bardak sıvı yağ

-½ bardak toz şeker

-1 paket kabartma tozu

-1 bardak kakao

Unsuz kek yapılışı



Öncelikle yumurta ve şekeri normal kek yapar gibi derin bir kabın içinde iyice çırpın. Bunun için mikser kullanabilirsiniz. Ardından Yağ, kabartma tozu ve nişastayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak da kakaoyu da ekleyin. Kıvam alana kadar bu sefer spatula yardımı ile karıştırın.

Daha sonra yağlanmış kek kalıbının içine dökün. 180 derecede yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.