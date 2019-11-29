Uskumru dolması tarifi: Uskumru dolması nasıl yapılır?

Balık yemekleri hemen herkesin çok severek yediği yemeklerden biri…Daha önce denemediğiniz bir lezetti denemek isterseniz uskumru dolması tarifine göz atabilirsiniz. İşte uskumru dolması malzemeleri ve tarifi…

Kış aylarının gelmesiyle balık yemekleri sorframıza sıkça konuk oluyor. Uskumru balığı da en çok tercih edilen balıkların arasında yer alıyor. Sizde balık yemeklerini çok seviyosanız bir de uskumru dolması yemeğini deneyelim. Uskumru dolması hem daha hafif hem de oldukça lezzetli bir yemek. İşte uskumru dolması malzemeleri ve tarifi…

USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ

4 orta boy uskumru

2 soğan

200 gr pirinç

50 gr çam fıstığı

50 gr kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

2 yumurta sarısı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

1 çeyrek demet maydanoz

1 çeyrek demet dereotu

Tuz

Tarçın

Ayçiçeği yağı

USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR?

Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlarını temizleyin. Kuyruk kısmından orta kemiğini kırın. Balığı parmak uçlarınızla ovarak kemiği etten ayırın. Kemiği üstten tutup çıkarın. Üzerinde kalan etleri temizleyin. Tüm uskumruları aynı şekilde hazırlayıp yıkayın.

Zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun. Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ilave edin. İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin.

Harcı uskumruların içine doldurun. Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın. Sıcak servis yapın.