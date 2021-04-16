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Güllaç ustalarının ramazan mesaisi

Güllaç ramazanda iftar sofralarının en çok sevilen tatlılarının başında geliyor. Peki, güllacın püf noktası nedir? Sütlü şerbetle yufkaların ıslatılması, aralarına ceviz konularak, kat kat dizilmesi ve soğuk ortamda bekletilmesiyle yapılan güllacın püf noktası işçiliği. İşte Manisalı ustalardan güllaç tüyoları...

Güncellenme: 14:51, 16/04/2021
Hayat HaberleriGurme
Güllaç ustalarının ramazan mesaisi

Manisalı güllaç ustaları, yufka, süt ve şeker üçlüsünden oluşan ve hafif olmasıyla iftar sonrası rahatlıkla tüketilebilen bu tatlıyı müşterilerine yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı.

Ustalar, sütlü şerbetle yufkaların ıslatılması, aralarına ceviz konularak, kat kat dizilmesi ve soğuk ortamda bekletilmesiyle yapılan, üzeri ağırlıklı olarak çekilmiş Antep fıstığı ve kokteyl kirazı ile süslenen tatlı talebine yetişmekte güçlük çekiyor.

Güllaç ustası Selahattin Erdoğan, güllacın püf noktalarını şöyle sıralıyor:

* Ramazan ayının başlamasıyla güllaç mesaimiz başladı. Bu yıl cevizlisinin kilosunu 40 liradan, Antep fıstıklısının kilosunu ise 80 liradan satıyoruz.

* Güllaç tatlısının püf noktası işçiliğinde gizli. Sütü ve cevizinin güzel olması gerekiyor.

* Yoğun talep var. Müşterilerimize yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. (DHA)

Ramazan şeker süt
Yayınlanma Tarihi:14:44,