Uzakdoğu pazarını yendi, ABD’ye ürün satıyor

Uzakdoğu’nun dünya pazarında egemen olduğu bir dönemde nerdeyse işini yitirmek üzere olan Bursalı çömlek ustası Hasan Yaman (55), eşi Sevda Yaman ile birlikte yılmadı, çalıştı ve sonunda başardı. Bugün başta ABD olmak üzere bir çok ülkeye topraktan ürünler satıyor.

Bursa İznik’te yaşayan Hasan Yaman, “5-6 yaşlarında babamın yanında toprağın içinde bulduk kendimizi. O gün, bugündür toprağın ve çamurun içindeyiz. Çömlek, insan var olduğundan bu yana hayatımızın bir parçası. En ilkel dönemlerde de kullanılmış. Günümüzde de kullanılmakta. Artık ustalar azaldı, yetişmiyor. Bu sebeple de meslek unutulmaya yüz tutmuş durumda” dedi.

İLKER ŞARTLARDA ÇALIŞTIK

İznik'in bu iş için bulunmaz bir yer olduğunu ve gerekli hammaddeyi barındırdığını dile getiren Hasan Yaman, şunları söyledi; “Bizler daha önceden toprağı getirip ilkel şartlarda işliyorduk. Kış aylarında buz tutmuş suyun içerisinde ayaklarımızla bunu ezerek işliyorduk.

Çok zorluklarla bu mesleği bu günlere getirdik. Bugün ulusal ve uluslar arası pazarda yerimizi aldık. Günümüzde topraktan ürünlere yönelme arttı. Su testileri, güveç kapları, kebap testileri, kupalar, yağdanlıklar yani onlarca ürün hayatımızın bir parçası. Doğal olması, uzun yıllarca dayanıklılığını koruması tercih sebebi.”