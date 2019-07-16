Vazgeçilmez lezzet çoban salatası: Çoban salatası nasıl yapılır? İşte tarifi…

Domatesi, salatalığı, soğanı… İçindeki tüm malzemeler ile bir efsane olan çoban salatası tarifi herkesin bilmesi gereken bir lezzet. Hazırladığınız muhteşem menüyü tamamlayacak olan Çoban salatası, hem misafirlerinize hem de aile yemeklerinize çok yakışacak. İşte ince ince doğranmış malzemeleri sosu ve lezzetiyle tek olan çoban salatası ve tarifi...