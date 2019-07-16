Vazgeçilmez lezzet çoban salatası: Çoban salatası nasıl yapılır? İşte tarifi…

Leziz bir yemeği tamamlamak için ihtiyacınız olan koca bir kâse çoban salatası. Sofranızın tam ortasında ince ince doğranmış malzemeleriyle çoban salatası görmek istiyorsanız işte çoban salatası malzemeleri ve tarifi…
ÇOBAN SALATASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Domates
Salatalık
Yeşil biber
Kuru soğan
Maydanoz
Zeytinyağı
Limon
Tuz
Salatanızın malzemelerinin miktarını, yiyecek kişi sayısına göre siz belirleyebilirsiniz.
ÇOBAN SALATASININ YAPILIŞI
Öncelikle domatesleri küçük küçük doğrayın. Dilerseniz kabuklarını soyup doğrayabilirsiniz. Aynı şekilde salatalıkları da alacalı şekilde soyup küp küp doğrayın. Biberlerinizin de çekirdeklerini çıkarıp aynı şekilde doğrayın. Kuru soğanı dilerseniz uzun uzun dilerseniz yemeklere koyduğunuz gibi küp küp doğrayabilirsiniz. Maydanozları da ince ince kıydıktan sonra tüm malzemeleri karıştırın.
Başka bir kabın içinde yağ limon suyu ve tuzu karıştırın. Servis kâselerine aldığınız salatanıza sosunu dökerek sunabilirsiniz.
Afiyet olsun.