Vedat Milor’dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?

Dünyaca tanınan lezzet ve mekan ustası Vedat Milor, Twitter hesabından yeni bir anket paylaşarak, “Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. Tarhana ve mercimek çorbaları da bu zenginliğin en bilinen unsurlarından ikisi. Farzedelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz? Tarhana mı? Mercimek mi?” diye sordu.

Vedat Milor yaptığı paylaşımla ilgili ayrıca, “Her yeni anketle birlikte alta yapılan yorumlardaki kalite de artıyor. Menemenden itibaren geldiğimiz nokta büyüleyici. Bu anketlerde unutmamanız gereken çok önemli bir detay. Bir taraf yüzde 1 kazanınca diğer taraf yüzde 1 kaybetmiş oluyor oylamada” açıklamasında bulundu.

Kullanıcılardan bir kısmı tarhana çorbasını seçerken bir kısmı ise mercimek çorbası sevdiğini dile getirdi.

MENEMEN TARTIŞMASI

Vedat Milor 2018 yılında Twitter hesabından sorduğu “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” sorusu ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Oy kullananların yüzde 50,6’sı soğanlı, yüzde 49,4’ü soğansız olur demişti.

Vedat Milor daha sonra konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı.

“Ben sonucu etkilememek adına rengimi oylama bitene kadar belli etmedim. Açıkçası soğanlı menemenin kazanacağını beklemiyordum. Ama tercihleri hemen her sefer azınlıkta kalmış biri olarak uzun yıllardır ilk kez kendimi kazanan grubun içinde buldum.”

“Şimdi düşünüyorum… Acaba menemeni soğansız yiyenler ülke gerçeklerinden kopuk, ağız kokusu konusunda saplantılı, özünden kopmuş, Batı özentisi bir kitle mi? İkinci sınıf yurttaş muamelesini hak etmiyor mu bu yüzde 49?”

“Yok, yok. Vallahi billahi şaka yapıyorum. Her şeyin fazla ciddiye alındığı ve acıların her an kapıda beklediği şu dünyada bir pazar şakası… Peşinen söyleyeyim ki; menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay. Ama konunun gastronomik, sosyal, psikolojik ve tarihsel boyutları var.”