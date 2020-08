Her türlü yatırıma ve işletmeye saygım sonsuz.. Maddi ve manevi çok emek olduğunun farkındayım zira müesseselerin verdiği ile aldığının örtüşmesi gerekiyor. Beklentilerimiz doğrultusunda reklamla bir takım yerlerin popüler olduğunu görüyoruz ama yemek iyi değilse bir restoranın tutunması çok zor Türkiye'de…

Hava karardıktan sonra gittiğim restoran ambiyans olarak güzel bir beach (Plaj) restoran… Pandemiden ötürü pervane kullanılmaması büyük bir sıkıntı çünkü hava çöktüğü zaman gerçekten çok sıcak bir yer oluyor ve keyfiniz kaçıyor.

Uzmanlık alanım yemekler konusuna gelince, local Burrata (yerel Burrata peyniri), servis edildiğinde ne kadar taze ise zarı o kadar ince olur zira artık zarı kayış gibi olmuştu. Somon tartarın muhteviyatında eksiklikleri fark ediliyordu. Ahtapot sanki dün yapılmış, bugün servis ediliyor tadındaydı…

Ama et tartara gelince gerçekten mutfağa girip nasıl böyle bir et tartar yapıldığını görmek istedim. Rengi, tadı et tartar ile alakası yoktu. İşletmelerin gerçekten ambiyanstan ve reklamdan çok yemek lezzetine önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Türk insanı yemekten anlamaz ambiyans olsun yeter zihniyeti artık lütfen kalksın… Unutmayın ki gençler de gayet iyi anlıyor ve mukayese edebiliyor.

En son 2016 yılında gittiğim Villa Azur'da aynı ana yemeği yemişim. Izgara karides…

Maalesef o bile olmamıştı…

Bunun yanında gitmeden arkadaşlarım servisten çok şikayetçi olduklarını söylemişlerdi. Asla böyle bir şey söyleyemeyeceğim. Servis son derece hızlıydı. Başlangıçlar siparişten 5 dakika sonra geldi. Hepsi hazırdı sanki mutfakta…Masada ana yemek olarak pizza ve vongole (kum midyeli) spagetti söylendi…Bence şefle bilen birinin tüm menü üstünden tekrar bir geçmesi gerekiyor.

Anlamadığım önemli husus daha vardı. Menülerde servis ücreti dahil ise menüde yazar… Burada enteresan bir olayla karşılaştık. Masaya gelen hesap adisyonunda yüzden on servis ücreti gözükmüyor. Doğal olarak bahşiş bırakıyorsunuz. Daha sonra kredi kartı ödemesinde bilgi fişinde yüzde on servis ücretinin dahil olduğunu görüyorsunuz. Bu çok çelişkili bir durum… Ben anlam veremedim.

Umarım tüm aksaklıklar en yakın zamanda giderilir ve Villa Azur gerçek kalitesiyle Türk halkına güzel hizmet verir.