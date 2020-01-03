Vişne kaç kalori? Vişnenin besin değerleri

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de vişnedir. Peki, 100 gram vişne kaç kaloridir? Vişnenin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Kendine has mayhoş tadıyla farklı ve lezzetli bir meyve olan vişne, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan vişne, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Ağrı tedavisinden öksürük tedavisine kadar birçok alanda fayda sağlayan vişne, vücut enerjisini artırır ve gün içerisinde kişinin uzun süre tok kalmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Peki, vişne kaç kaloridir? İşte, vişnenin besin değerleri…

VİŞNE KAÇ KALORİ?

100 gram vişne yaklaşık 50 kaloridir.

VİŞNENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram vişnede aşağıdakiler bulunur:

Su: 86,13 g

Enerji: 50 kcal

Protein: 1 g

Toplam yağ: 0.3 g

Karbonhidrat: 12.18 g

Lif: 1.6 g

Toplam şeker: 8.49 g

Kalsiyum: 16 mg

Demir: 0.32 mg

Magnezyum: 9 mg

Fosfor: 15 mg

Potasyum: 173 mg

Sodyum: 3 mg

Çinko: 0.1 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 10 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 0.4 mg

B-6 Vitamini: 0.04 mg

Folat, DFE: 8 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 64 µg

A Vitamini, İÜ: 1283 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.07 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 2.1 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg