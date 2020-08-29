Vişneli ekmek kadayıfı tarifi… Ekmek kadayıfını bir de böyle deneyin!

Vişneli ekmek kadayıfı tarifi… Ekmek kadayıfını bir de böyle deneyin!

Ekmek kadayıfı çok sevilen bir tatlı ve vişneli ekmek kadayıfı bu tarifi büyüleyici hale getiriyor. Vişneli ekmek kadayıfı basit malzemelerden oluşuyor. İşte tarifi ve malzeme listesi...

Vişneli ekmek kadayıfı özellikle Afyonkarahisar’da yapılan ve meşhur olan bir tatlı. Namı tüm Türkiye’ye yayılan vişneli ekmek kadayıfının malzemeleri ve tarifi şu şekilde…

VİŞNELİ EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Toz şeker, vişne suyu ve vişneler birlikte pişirilir ve şerbet hazırlanır. Hazır ekmek kadayıfı içme suyuyla iyice ıslatılır. Şerbeti daha iyi alması için alt kısmından bıçakla çarpı yapılır. Tatlı tepside ocak üzerinde pişerken sıcak vişneli şerbet yedirilir. Pişme süresi boyunca tepsinin kenarında biriken şerbetten kepçeyle alıp üzerine bırakılır.

MALZEMELER

1 adet hazır ekmek kadayıfı

1 litre vişne suyu

1 kilo toz şeker

1 kilo vişne

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