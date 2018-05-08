Waffle nasıl yapılır? İşte son dönemin popüler tatlısı waffle tarifi ve kalori miktarı

Son zamanların popüler tatlılarından Waffle nasıl yapılır? İçerisine dilediğiniz meyveyi gönül rahatlığı ile ekleyebileceğiniz tadına doyulmaz waffle tarifi ve waffle kalori miktarı haberimizde.

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Waffle nasıl yapılır? sorusu başta tatlı severler olmak üzere konuklarına bir tatlı ziyafeti sunmak isteyen ev sahiplerinin de merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte tatlı krizlerinize son verecek meyve şöleni waffle tarifi ve waffle kalori (Kcal) miktarı…

WAFFLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırın.

İzli bir tavaya 1 damla yağ ilave edip bir peçete ile yağı tavaya yayın.

Tavanız iyice ısındığında waffle harcınızdan dökün ve bir tarafı kızarınca öbür tarafını çevirin ve tabağa alın.

Üzerini istediğiniz meyveler ve çikolata kreması ile süsleyebilirsiniz.

100 gr’lık ortalama bir waffle yaklaşık olarak 291 Kcal’dir