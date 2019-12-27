Yaban mersini kaç kalori? Yaban mersininin besin değerleri

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de yaban mersinidir. Peki, 100 gram yaban mersini kaç kaloridir? Yaban mersininin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...