Yaban mersini kaç kalori? Yaban mersininin besin değerleri

Yaban mersini (Vaccinium corymbosum) tadı tatlı olan minik, çivit mavi renkli, yenilebilir meyvelerdir. Yaban mersini bitkisi, özellikle Kuzey Amerika’da kümeler halinde yetişen çok yıllık bir çiçekli çalıdır. Yaban mersini düşük kalorili ancak yoğun lif özelliği ile besleyici bir meyvedir. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, folik asit, potasyum, bakır ve manganez yönünden zengin bir kaynaktır. Peki, yaban mersini kaç kaloridir? İşte yaban mersininin besin değerleri…
YABAN MERSİNİ KAÇ KALORİ?
100 gram yaban mersini yaklaşık 57 kaloridir.
YABAN MERSİNİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram yaban mersininde aşağıdakiler bulunur:
Su: 84,21 g
Enerji: 57 kcal
Protein: 0.74 g
Toplam yağ: 0.33 g
Karbonhidrat: 14.49 g
Lif: 2.4 g
Toplam şeker: 9.96 g
Kalsiyum: 6 mg
Demir: 0.28 mg
Magnezyum: 6 mg
Fosfor: 12 mg
Potasyum: 77 mg
Sodyum: 1 mg
Çinko: 0.16 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 9.7 mg
Tiamin: 0.04 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.42 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 6 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 54 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.57 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 19.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.15 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg