Yahni tarifi: Yahni tarifi nasıl yapılır?

Dillere destan bir yahni ile mutfakların aranan ismi olabilirsiniz. Yahni tarifi meşakkatli bir yemek ancak özel misafirleriniz veya ev halkınız için bu zahmete değer. İşte yahni malzemeleri ve tarifi…

Arpacık soğanlarla bir efsane yaratmak ister misiniz? O zaman buyurun yahni tarifimize… Tadı damaklara kalacak bir lezzet olan yahni, ününü içinde bulunan arpacık soğanlara borçlu. Kırmızı etin lezzetine lezzet katan bu yemek sofraların en ağırlarındandır. Yapımı meşakkatli olan yahniyi ister özel misafirleriniz için hazırlayın bu zahmete değecektir. İşte yahni malzemeleri ve tarifi…

YAHNİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

800 gr kuşbaşı et

½ kg arpacık soğan

10 diş sarımsak

2 kaşık Zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

1 kaşık domates salçası

1 kaşık sirke

Tuz

Karabiber

Defne yaprağı

YAHNİ TARİFİ

Öncelikle kuşbaşı etinizi bolca yıkayıp havlu kağıt yardımı ile kurulayın. Ardından geniş bir tencerenin içinde zeytinyağını kızdırıp etleri üzerine atın.

Suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişirin.

Bu işlemin ardından etlerin üzerini geçecek kadar su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Bu esnada arpacık soğanları ve sarımsakları ayıklayın ve bütün halde bırakın.

Etler yumuşadıktan sonra üzerine domates salçasını, arpacık soğanları, sarımsağı, sirkeyi ve baharatları ekleyin. En son defne yaprağını da ekledikten sonra iyice karıştırın.

Üstüne bir parmak geçecek kadar su koyun. Kısık ateşte pişirmeye başlayın. Yaklaşık 10 dakika sonra tereyağını ekleyin. Soğan ve sarımsaklar yumuşayınca pişmiştir. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

YAHNİNİN PÜF NOKTASI

-Kuşbaşı etiniz yağsız olmalı.

-Arpacık soğanları sıcak suda bekleterek kabuklarını daha kolay soyabilirsiniz.

-Soğan ve sarımsakların dağılmaması için kısık ateşte pişirmeye dikkat edin.