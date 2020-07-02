Yaprak sarma tarifi: Yaprak sarma içi nasıl hazırlanır?

Birçok kişi tarafından her öğünde severek tüketilen zeytinyağlı yaprak sarma, mutfağımızın en gözde lezzetleri arasında yer alıyor. Peki, yaprak sarma içi nasıl yapılır? İşte yaprak sarma malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Bir yemek masasında bulunduğunda tüm gözleri üzerine çevirecek yiyeceklerden olan zeytinyağlı yaprak sarma birçok kişi tarafından zor sanılarak yapılması denenmiyor. Kolay yapraksarma tarifi ve yaprak sarmasının ipuçları sayesinde çok fazla malzemeye gerek kalmadan basitçe lezzetli yaprak sarma hazırlayabilirsiniz. İşte yaprak sarmasının nasıl hazırlanacağına ve nasıl pişirileceğine dari merak edilen ayrıntılar…

Yaprak sarma malzemeleri

-½ gram asma yaprağı

-1 tane limon

-Zeytinyağı

İç harcı;

-2 tane kuru soğan

-1,5 bardak pirinç

-Maydanoz

-1 kaşık salça

-Karabiber

-Kırmızı pul biber

-Kimyon

-Nane

-Tuz

-2 kaşık sıvı yağ

Yaprak sarma yapılışı

Öncelikle salamura sarma yapraklarını sıcak suya koyun ve biraz bekletin. Ardından yıkayıp süzün. Geniş bir kabın içine soğanları rendeleyin. Ardından üzerine zeytinyağı koyun. Üzerine baharatlarını salçasını ve maydanozunu ekleyin. İyice karıştırın. Yaprakları teker teker açın ve geniş tarafına içten biraz koyun ve ince yerine doğru sarın. Tüm yapraklara aynı işlemi yapın ve tencerenin dibine yırtılmış yaprakları serip üzerine sardığınız yaprakları koyun. En son tencerenin üzerine birkaç dilim limon ve zeytinyağı koyun. Üzerine bir tabak koyun ve kapağını kapatın. Tencereye sıcak su ilave edin. Sıcak ve soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…