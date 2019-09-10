Yayla çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak geleneksel lezzet yayla çorbası nasıl yapılır?

Mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurt çorbası en pratik lezzetlerimizden biridir. Pratik yapımı sayesinde en zor zamanlarda akla gelen ve dakikalar içinde hazırlanabilen yayla çorbası bazı yörelerde farklı isimlerle de anılabilir. İçinde bulunan yoğurt ve yumurta sayesinde son derece besleyici aynı zamanda da çok lezzetlidir. İşte sizin için hazırladığımız yayla çorbası tarifi…
YAYLA ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
-1 fincan pirinç
-7 bardak su
-1 bardak yoğurt
-1 tane yumurta
-½ fincandan biraz fazla un
-3 kaşık sıvı yağ
-2 kaşık tereyağı
-Tuz
-Nane
YAYLA ÇORBASI TARİFİ
Öncelikle derin bir tencerenin içinde su ile pirinçleri yağ ve tuz ile birlikte haşlayın. Yaklaşık 15-20 dakikada haşlanan pirinçler yumuşadıktan sonra başka bir kabın içinde unlu karışımı hazırlayın. Bunun için yoğurt, un ve yumurtayı çok iyi çırpın. Bu karışımın içinde kaynayan sudan azar azar ekleyin ve bu esnada sık sık karıştırın. Karışım hafif ılıklaşınca sonra tamamını suyun içine dökün ve ser bir şekilde karıştırın. Birkaç dakika kaynattıktan sonra üzerine nanesini dökün.
Afiyet olsun.