Yayla çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak geleneksel lezzet yayla çorbası nasıl yapılır?

Yayla çorbası, yoğurt çorbası ya da düğün çorbası… Yöresel isimleri farklı olsa da lezzet bakımından herkesin ortak noktada buluştuğu yayla çorbası oldukça besleyici bir çorbadır. Tüm yemeklerin yanına yakışan ve içindeki yoğurt ve yumurta sebebiyle özellikle çocuklar için tercih edilen yoğurt çorbası son derece pratiktir. İşte yayla çorbası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurt çorbası en pratik lezzetlerimizden biridir. Pratik yapımı sayesinde en zor zamanlarda akla gelen ve dakikalar içinde hazırlanabilen yayla çorbası bazı yörelerde farklı isimlerle de anılabilir. İçinde bulunan yoğurt ve yumurta sayesinde son derece besleyici aynı zamanda da çok lezzetlidir. İşte sizin için hazırladığımız yayla çorbası tarifi…

YAYLA ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 fincan pirinç

-7 bardak su

-1 bardak yoğurt

-1 tane yumurta

-½ fincandan biraz fazla un

-3 kaşık sıvı yağ

-2 kaşık tereyağı

-Tuz

-Nane

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle derin bir tencerenin içinde su ile pirinçleri yağ ve tuz ile birlikte haşlayın. Yaklaşık 15-20 dakikada haşlanan pirinçler yumuşadıktan sonra başka bir kabın içinde unlu karışımı hazırlayın. Bunun için yoğurt, un ve yumurtayı çok iyi çırpın. Bu karışımın içinde kaynayan sudan azar azar ekleyin ve bu esnada sık sık karıştırın. Karışım hafif ılıklaşınca sonra tamamını suyun içine dökün ve ser bir şekilde karıştırın. Birkaç dakika kaynattıktan sonra üzerine nanesini dökün.

Afiyet olsun.