Yayla çorbası tarifi: Tam kıvamında yayla çorbası nasıl yapılır?

Mutfakların vazgeçilmezi olan ve birçok menünün başlangıcında yer alan yayla çorbası, düğün çorbası ya da yoğurt çorbası… Adı her ne şekilde anılırsa anılsın bu besleyici çorba hemen her evde severek tüketilir. İçindeki bulunan yoğurt sayesinde probiyotik bir etki yaratırken çocuklarınız için de oldukça yararlıdır. İşte yayla çorbası malzemeleri ve tarifi…

Yayla çorbası gelenekselleşmiş lezzetlerimiz arasında dikkat çekiyor. Besleyiciliği, pratikliği ve tadı ile çok tercih edilen bir lezzet olan yayla çorbası hemen her evde sıkça pişer. İşte yayla çorbası malzemeleri ve tarifi…

YAYLA ÇORBASI YAPILIŞI

Tencerenin içine suyu, sıvı yağı, naneyi ve pirinci koyup pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Bir başka kasenin içinde yoğurdu, yumurtayı ve unu topak kalmayacak kadar karıştırın.

Pirinçler yumuşadıktan sonra kaynayan sudan azar azar yoğurt karışımına koyun ve karıştırın. Daha sonra bu karışımın tamamını tencereye dökün. Bu sırada dikkat etmeniz gereken şey karıştırmayı ihmal etmemeniz. 10 dakika kadar daha kaynadıktan sonra ocaktan alın. Tereyağı, nane ve pul biberi kızartıp çorbanın üzerine dökerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kahve fincanı pirinç

7 bardak su

1 bardak yoğurt

1 yumurta

½ kahve fincanı un

3 kaşık sıvı yağ

2 kaşık tereyağı

Tuz

Nane