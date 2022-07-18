Yaz meyvesi kayısı kurutulup kışa hazırlanıyor

Erzincan'da 'altın' meyve olarak bilinen kayısı hasadının ardından kurutma işlemi başladı. Bölge halkına gelir kapısı da olan kurutma işlemi, 30 kadına istihdam kaynağı oluyor.

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Üretici Cem Korkmaz, Malatya’dan götürdüğü tatlı kayısı ile Erzincan’da yetişen ekşi kayısıyı bir arada kuruturken adeta lezzet buluşması yaşanıyor.

Günlük işçilere de gelir kapısı olan kurutma işlemi 30 kadına istihdam kaynağı oluyor.

Yaş kayısı 9 ila 12 lira, kuru kayısı ise 40 ila 50 lira arasında satışa sunuluyor.



Kayısı kurutma işlemini yapan kadın işçiler yapılan işlemin zor olduğunu belirterek, “Yaptığımız iş hasadından kurutmasına geçen süre çok zor. Güneşin altında çalışmak yorucu ama bu üründe hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen organik şifa kaynağı. Bize de gelir kapısı oldu. Pandemi var kıştan beri çalışamıyoruz” dedi.

Cem Korkmaz, ise “Erzincan’da toplandığımız ekşi kayısıları ve Malatya’dan getirdiğimiz tatlı kayısıları buradaki güneşte kurutarak hem bölge halkına istihdam sağlamış oluyoruz hem de kışın tüketeceğimiz kayısıları hazırlamaya çalışıyoruz. Ekşi olan kayısılar kışın ve Ramazan ayında komposto olarak kullanılıyor. Tatlı olan kayısımız da kuru yemiş sektöründe, yöresel ürünlerimizden kasefe dediğimiz tatlımızda kullanılıyor. Buradaki işçiler bu bölgenin kadınları. Günlük yevmiye tarzında çalışıyorlar. Onlar için de bir ekmek kapısı oldu” diya konuştu. (İHA)