Yemeklik sıvı yağlar hakkında her şey: hangi yağ hangi sıcaklıkta kullanılmalı?

Sıvı yağlar birçok tarifin temelidir ve sotelemeden fırınlamaya kadar çeşitli pişirme tekniklerinde önemli bir rol oynar. Bir tarif alırken kullanılacak yağ kısmında genellikle “sıvı yağ” yazar ve türü belirtilmez. Halbuki her yemekte ve ısıda kullanılacak yağ türü farklıdır; üstelik sıvı yağ tercihi yemeğin lezzetinde de farklılıklar yaratmaktadır. En çok kullanılan sıvı yağlar, kullanım alanları, kullanılabilecek en yüksek sıcaklıklar ve nasıl saklamamız gerektiğini birlikte inceleyelim.

Ayça ÇERKEZOĞLU

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1. Sızma zeytinyağı

En iyi bilinen ve en sık kullanılan yemeklik yağlar arasında sızma zeytinyağı sağlıklı ve çok yönlü bir yağ olarak ün kazanmıştır. Antioksidan içeriği ve kalbe iyi gelen yapısı ile neredeyse her yemek için mükemmel bir seçimdir.

Ancak düşük duman noktası (bozulmaya ve zararlı maddeleri salmaya başladığı sıcaklık), yemek pişirmek için her zaman en iyi yağ olmadığı anlamına gelir. Sızma zeytinyağını en yüksek 191ºC sıcaklıkta kullanmanız gerekir. Bu nedenle genellikle soslar ve salatalar gibi soğuk yemekler için daha çok önerilir.

Sızma zeytinyağını opak bir kapta, serin ve karanlık bir yerde saklayın.

2. Riviera zeytinyağı

Riviera zeytinyağının sızma zeytinyağından en önemli farkı daha aromatik olması ve üretim şeklidir. Riviera zeytinyağı, yaklaşık 243ºC gibi çok daha yüksek bir duman noktasına sahiptir. Bu nedenle sote, kızartma ve ızgara gibi yüksek sıcaklıkta pişirme için daha idealdir.

Riviera zeytinyağı fırıncılıkta da kullanılabilir, ancak lezzetinin aromatik tadı sebebiyle farklılık gösterebileceğini not etmek isteriz.

Riviera zeytinyağını opak bir kapta serin ve karanlık bir yerde saklayın.

3. Ayçiçek yağı

Diğer birçok bitkisel yağ gibi ayçiçek yağı da genellikle sebzelerin bir karışımından üretilir. Gördüğü rafinasyon işlemi ayçiçek yağına nötr bir tat ve 204ºC duman noktası bırakır. Bu da yağı tavada kızartma, soteleme, ızgara, kızartma ve fırınlama için kullanışlı hale getirir.

Ayçiçek yağını serin ve karanlık bir yerde saklayın.





3. Hindistan cevizi yağı

Diğer yağların çoğu gibi hindistan cevizi de iki çeşittir: rafine edilmiş veya rafine edilmemiş (“virgin oil” olarak da bilinir). Rafine hindistan cevizi yağının duman noktası 232ºC’dir. Sote veya kızartma için iyi çalışır ve yemeğe çok hafif bir hindistan cevizi tadı verir. Rafine edilmemiş hindistan cevizi yağı ise daha fazla hindistan cevizi aroması sunar ve 177ºC’ye kadar ısıda kullanılabilir. Her ikisi de tereyağı veya diğer yağlar için 1:1 oranında pişirme için uygundur.

Hindistan cevizi yağını serin ve karanlık bir yerde cam kapta saklayın.

4. Avokado yağı

Avokado sağlıklı doymamış yağlarla doludur. Dolayısıyla yağı da aynı özellikle meşhurdur. Ayrıca avokado yağı, herhangi bir bitki yağının bilinen en yüksek duman noktasına sahiptir: rafine için 271ºC ve rafine edilmemiş için 249ºC. Kızartma, kavurma ve ızgara için kullanılması en uygun yağdır diyebiliriz. Avokado yağı, diğer tatların parlamasını sağlayan bir taşıyıcı yağ olarak kabul edilirken, hafif, göze batmayan bir tat tercih edenler için rafine versiyonu oldukça uygundur.

Avokado yağını serin, karanlık bir yerde veya buzdolabında saklayın.

5. Fıstık yağı

Fıstık yağının Asya mutfaklarında bu kadar sık ​​kullanılmasının nedeni rafine edilmiş versiyonunun 232ºC duman noktasına sahip olup yüksek sıcaklıkta tavada kızartmaya çok elverişli olmasıdır. Aynı zamanda büyük hacimli kızartmalarda da işe yarar, bu nedenle gıda endüstrisi patates kızartması ve kızarmış tavuk gibi menü öğeleri için büyük ölçüde fıstık yağı kullanır. Rafine edilmemiş fıstık yağı ise 160ºC duman noktasına sahiptir. Ekstra lezzet için soslara veya turşulara eklenebilir.

Fıstık yağını serin ve karanlık bir yerde saklayın.





6. Susam yağı

Susam yağına mutfakların ihtiyaç duyduğu isimsiz kahraman da diyebiliriz. Bol miktarda tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar ile yemek pişirmek için sağlıklı bir seçim olarak zeytinyağına aslında büyük bir rakiptir. 177 – 204ºC arasında orta menzilli bir duman noktası, tavada kızartma ve sotelemenin yanı sıra çeşni olarak lezzet katmada kullanılabileceği anlamına da gelir.

Susam yağını mutlaka buzdolabında saklayın.

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